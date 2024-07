Incidente tra Martano e Otranto in Salento vicino a Lecce, morto un motociclista nello schianto contro un'auto

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un drammatico incidente tra un’auto e una moto si è verificato nella notte tra domenica 30 giugno e lunedì 1 luglio, sulla provinciale 48, la Otranto-Martano, in provincia di Lecce, nel Salento.

Lo schianto ha causato una vittima: è morto il motociclista 29enne che era in sella al mezzo a due ruote.

Lecce, incidente sulla Martano-Otranto: morto motociclista, fatale lo schianto con un’auto

La vittima è Federico Baldi, un ragazzo di 29 anni di Otranto. Era alla guida della sua moto, una Kawasaki, quando all’altezza della masseria Montevergine, per dinamiche ancora da accertare, si è scontrato mortalmente con una Bmw.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Pare, secondo le prime sommarie ricostruzioni, che la vettura, con a bordo dei turisti, stesse facendo manovra per immettersi sulla strada in direzione di Otranto. In quel momento si sarebbe verificato lo schianto, con la moto guidata da Federico che stava arrivando da Martano.

L’urto è stato violento e terribile. Non ha lasciato scampo al giovane.

Vani gli sforzi dei soccorsi del 118

Immediati sono stati i soccorsi con i mezzi del 118. I sanitari, non appena sono giunti sul posto, hanno tentato di rianimare il 29enne.

Purtroppo ogni sforzo è risultato vano e per il ragazzo non c’è stato niente da fare. Troppo gravi le lesioni riportate nell’incidente

Le indagini, auto e moto sotto sequestro

La salma della vittima è stata trasferita presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e per la ricostruzione precisa dell’accaduto. Sono stati sequestri sia la Bmw sia la moto.

Poche ore prima, si è verificato un altro drammatico incidente sulle strade italiane. C’è stato uno scontro tra una moto e uno scooter sulla statale Romea a Codevigo, in provincia di Padova. Tragico il bilancio: morto un motociclista di 41 anni, l’altro è finito nel canale e risulta disperso.