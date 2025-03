Incidente tra due bus a Barcellona, tra i 30 feriti anche degli studenti italiani in vacanza

Un grave incidente stradale si è verificato sulla Diagonal di Barcellona, coinvolgendo due bus e causando il ferimento di oltre 30 persone (quattro sarebbero in gravi condizioni). Tra i veicoli incidentati, uno trasportava studenti minorenni di una scuola di Messina. Secondo quanto riferito dalla polizia locale spagnola, nessuno dei ragazzi italiani ha riportato ferite gravi.

Incidente a Barcellona, coinvolti studenti italiani

Come riporta Ansa, il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 3 marzo a seguito di un tamponamento tra i due autobus.

L’impatto ha causato la deviazione di uno dei mezzi, che è poi finito contro un albero al margine della carreggiata. Sul posto sono intervenute tempestivamente le autorità locali e i soccorsi, che hanno prestato le prime cure ai feriti.

I media locali riferiscono che il numero complessivo dei feriti ammonta a 34, di cui quattro in condizioni critiche.

Fonti della polizia urbana di Barcellona hanno confermato che tra gli studenti italiani si registra soltanto un ferito lieve, il cui stato di salute non desta preoccupazione.

Gli altri ragazzi sono stati sottoposti a controlli medici di routine e sono stati rassicurati dalle autorità e dal personale scolastico accompagnatore.

I ragazzi del liceo di Messina sul bus

A bordo di uno dei mezzi si trovavano due classi di quinta liceo del Liceo Classico ‘La Farina’ di Messina, in gita scolastica in Costa Brava.

Secondo le prime informazioni, gli studenti italiani hanno riportato ferite lievi, come contusioni al naso e al ginocchio, e sono stati prontamente soccorsi dai medici intervenuti sul posto.

Le reazioni delle famiglie

La preside dell’istituto, Caterina Celesti, ha dichiarato di essere rimasta costantemente in contatto con l’agenzia di viaggi e con le autorità locali per garantire l’assistenza agli studenti e tranquillizzare le famiglie.

“Abbiamo avuto molta paura quando ci è giunta la notizia, ma ora siamo più sereni. I ragazzi stanno quasi tutti bene, tranne alcuni che hanno riportato escoriazioni. Alcuni di loro sono stati portati in ospedale per controlli di rito, ma nulla di grave”, ha riferito.

Il Consolato Generale a Barcellona, in stretto coordinamento con la Farnesina, sta seguendo la vicenda con la massima attenzione ed è in contatto con la compagnia di trasporto coinvolta, che ha già inviato un autobus sostitutivo per riportare gli studenti in albergo. Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.