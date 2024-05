Incidente tra due auto sulla tangenziale Ovest a Milano, 19enne gravissimo e quattro giovani feriti

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Tremendo scontro tra due auto lungo la tangenziale ovest di Milano, col bilancio dell’incidente che riporta cinque feriti di cui uno gravissimo. Si tratta di un 19enne, ricoverato in condizioni critiche in ospedale al San Gerardo di Monza dopo che la vettura su cui viaggiava si è scontrata con un’altra auto attorno alle 22.45 di lunedì 27 maggio 2024.

Incidente sulla tangenziale Ovest di Milano

Stando alle prime informazioni sulla dinamica, pare che le due vetture si siano scontrate nel tratto di strada tra l’uscita 2 e l’innesto della A4, a pochi chilometri dalla barriera della Ghisolfa tra Settimo Milanese e Cerchiate.

Dopo l’impatto le auto sono finite contro il guardrail.

La ricostruzione dell’incidente è stata affidata alla polizia stradale alla quale spetterà anche accertare eventuali responsabilità.

Cinque feriti, un 19enne gravissimo

Il bilancio dell’incidente, come detto, riporta cinque feriti. Si tratta di giovani di età compresa tra i 19 e i 22 anni.

Tra questi a destare preoccupazione sono le condizioni di un 19enne che è stato ricoverato in condizioni gravissime al San Gerardo di Monza. Un altro giovane, invece, è stato ricoverato in codice rosso al Niguarda di Milano.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso la zona in cui è avvenuto l’incidente sulla tangenziale ovest di Milano

Degli altri tre feriti, due sono stati trasportati in codice giallo al San Carlo, ma non sono in pericolo di vita, un altro invece non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure ospedaliere.

Traffico per gli accertamenti

Gli agenti della polizia stradale, intervenuti in serata dopo la segnalazione dell’incidente, hanno svolto tutti i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. In particolare modo si cercherà di accertare eventuali responsabilità.

I vigili del fuoco hanno eseguito le operazioni di messa in sicurezza della strada. Per consentire di lavorare in sicurezza è stato necessario chiudere il tratto al traffico. Per questo motivo si sono registrati più di due chilometri di coda.