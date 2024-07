Incidente tra due auto sulla SS 652 Fondo Valle Sangro a Fossacesia, morto un uomo di 63 anni nell’urto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Provvisoriamente chiuso lo svincolo sulla Strada Statale 652 “Fondo Valle Sangro”, a causa di un incidente tra due auto avvenuto nel territorio del comune di Fossacesia (Chieti): nell’urto è morto un pensionato di 63 anni, Forze dell’Ordine sul posto.

Incidente sulla SS 652 Fondo Valle Sangro

Si è verificato nel primo mattino di oggi – sabato 6 luglio 2024 – intorno alle ore 7, un incidente sulla Strada Statale 652 “Fondo Valle Sangro” (chiamata anche “Strada a Scorrimento Veloce ‘SSV’ Sangrina”), che collega l’interno del Molise alla costa adriatica, terminando nel comune di Fossacesia, in provincia di Chieti, in Abruzzo.

E proprio nel comune di Fossacesia è avvenuto l’incidente che ha coinvolto una Fiat 600, con alla guida un pensionato di 63 anni, e una Bmw serie 5, guidata da un altro uomo.

Fossacesia, nel cui territorio è avvenuto l'incidente nel quale è morto un uomo di 63 anni

Lo scontro frontale, avvenuto per cause ancora da definire, sarebbe stato molto violento, come confermato dai diversi testimoni che hanno assistito allo scontro, secondo quanto riportato dalle testate locali.

L’arrivo dei soccorsi a Fossacesia

In seguito all’incidente, avvenuto all’altezza del km 82,900 della SS 652, sul posto sono accorsi i Carabinieri di Ortona, il personale tecnico dell’Anas e il personale medico del 118.

Gli operatori sanitari intervenuti non hanno però potuto far nulla per il conducente della piccola utilitaria, il 63enne Domenico Di Prinzio, un pensionato originario di Altino (Chieti). L’uomo è stato dichiarato morto sul posto.

La notizia della morte del pensionato ha subito raggiunto Selva di Altino, dove la vittima risiedeva con la moglie e i figli. Profondo cordoglio da parte della piccola comunità abruzzese.

La ricostruzione della dinamica

La salma di Domenico Di Prinzio è stata restituita ai familiari, ed entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sottoposti a sequestro su disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la Procura della Repubblica di Lanciano.

I Carabinieri di Ortona hanno poi effettuato tutti i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica e all’assegnazione delle responsabilità dell’incidente. Nel frattempo, la circolazione sulla Val Sangro è stata interrotta e deviata al bivio per la SS16, salvo poi essere ripristinata verso le 10:30.

Stando alle informazioni attuali, sembrerebbe che il conducente della Bmw abbia perso il controllo del veicolo, finendo per uscire di strada, schiantandosi frontalmente con l’utilitaria dell’ex operaio che stava tornando a casa dal mare quando ha tragicamente perso la vita.