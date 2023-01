Incidente tra Cagli e Cantiano, tir contro guard rail: morto conducente 22enne, è precipitato dal viadotto

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tragico incidente nella mattina di domenica 22 gennaio 2023 tra Cagli e Cantiano, nella provincia di Pesaro Urbino. Un giovane di 22 anni, conducente di un tir che stava percorrendo la Flaminia verso il passo della Contessa, ha perso la vita dopo aver urtato il guard rail laterale della strada. Il ragazzo, secondo quanto emerso, è stato sbalzato fuori dal mezzo pesante ed è precipitato dal viadotto.

Tir contro guard rail, morto 22enne

L’incidente mortale, come detto, è avvenuto sulla Flaminia che da Cagli sale verso Cantiano e il passo della Contessa, in provincia di Pesaro Urbino. Il tragico sinistro è avvenuto poco dopo le 8 del mattino e ha visto coinvolto un solo mezzo, un camion frigo guidato da un 22enne.

Il giovane, a bordo del mezzo pesante, è andato a urtare il guard rail laterale e, forse a causa del forte impatto, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Il tir, in quel momento, stava percorrendo un viadotto e per il 22enne non c’è stato scampo: una volta fuori dal mezzo è precipitato per diversi metri nel terreno sottostante. Il volo, purtroppo, gli è stato fatale.

Le possibili cause dell’incidente

Come detto, non ci sono altri mezzi coinvolti nell’incidente che ha visto il 22enne conducente del tir perdere la vita sulla Flaminia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che per recuperare il corpo del giovane hanno dovuto utilizzare l’elicottero.

La strada è stata chiusa tra gli svincoli di San Geronzio e Cantiano per le operazioni di recupero del mezzo e, soprattutto, per tutti i rilievi del caso per cercare di comprendere l’esatta dinamica dell’incidente.

Al vaglio delle forze dell’ordine ci sono tutte le ipotesi, dalla fatalità al colpo di sonno. L’asfalto, comunque, al momento dell’incidente era forse gelato a causa delle basse temperature registrate nella zona e probabilmente il 22enne potrebbe avere perso il controllo del mezzo che ha “pattinato” sul ghiaccio fino all’impatto fatale col guard rail.

La consegna e la morte

Secondo quanto riferito da La Nazione, la vittima era originaria di Perugia. Il giovane si era messo a bordo del mezzo pesante da alcune ore e già aveva consegnato alcune merci in un supermercato.

Al momento dell’incidente, si apprende, il 22enne era in fase di rientro dopo aver portato a termine il suo compito con il camion frigo.