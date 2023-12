Incidente tra auto e moto in via Tatarella a Bari: morto centauro 27enne, fatale lo scontro con la vettura

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Tragico incidente stradale a Bari nella mattina di giovedì 28 dicembre 2023, con un motociclista 27enne che ha perso la vita dopo essersi andato a scontro con un’auto. Il centauro, secondo quanto emerge, sarebbe rimasto vittima nel sinistro in via Tatarella dopo aver perso il controllo del mezzo.

Incidente mortale a Bari in via Tatarella

A rimanere coinvolte nell’incidente stradale avvenuto in via Tatarella, a Bari, sono state un’auto e una moto di grossa cilindrata e ad avere la peggio è stato proprio il conducente del mezzo su due ruote. Il sinistro è avvenuto attorno all’ora di pranzo, verso le 13, di giovedì 28 dicembre 2023.

Per il centauro, un giovane di 27 anni residente a Bitritto, non c’è stato nulla fare. Infatti, all’arrivo del 118 allertato dai passanti che hanno assistito al tremendo incidente, per lui non c’era più nulla da fare.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La dinamica dell’incidente

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale che hanno aperto un’indagine per cercare di chiarire quali siano state le cause dell’incidente che ha portato al violento scontro dell’auto e della motocicletta.

Secondo quanto emerge, però, il quadro parrebbe delineato. Infatti sembra che il 27enne abbia perso il controllo della moto, forse a causa di una manovra azzardata, non riuscendo così a evitare l’impatto con l’automobile. Lo scontro è stato molto violento e le ferite riportate sarebbero state fatali al giovane.

Rilievi e indagini sul luogo dell’incidente

Come spesso accade, la zona interessata dall’incidente avvenuto nel Barese è stata interdetta al passaggio di veicoli per permettere alle forze dell’ordine di portare a termine il loro lavoro. Tra la vettura e la moto a terra e i soccorsi, infatti, via Tatarella è stata bloccata da polizia, 118 e vigili del fuoco.

Per questo il tratto di strada compreso tra la nuova rotatoria all’altezza dello svincolo Santa Fara e la rotatoria di via Sangiorgi è stato chiuso al transito in entrambi i sensi di marcia, per permettere alla polizia di proseguire con i rilievi necessari all’indagine per chiarire quanto successo nel primo pomeriggio.