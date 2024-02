Incidente tra auto e moto a Eboli lungo la strada provinciale 30: morto centauro 29enne, indagini in corso

Terribile incidente stradale a Eboli, in provincia di Salerno: il 29enne Cosimo Fusella è morto mentre era in sella alla sua moto per lo scontro con un fuoristrada che, uscendo da una traversa, ha imboccato la strada provinciale 30 per dirigersi verso il centro della città. All’arrivo dei soccorsi il giovane centauro era già deceduto.

Incidente a Eboli

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di sabato 3 febbraio. L’impatto si è verificato all’altezza del ristorante La Camionista.

Dopo lo scontro, il motociclista à stato sbalzato sull’asfalto a molti metri di distanza. La morte è sopraggiunta quasi subito.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La strada provinciale 30, o anche via provinciale del Cornito, collega il comune di Eboli a Marina di Eboli. L’incidente è avvenuto il località Prato.

Gli automobilisti di passaggio hanno immediatamente chiamato il numero unico delle emergenze. Sul posto sono accorsi anche gli avventori del ristorante.

I primi ad arrivare, pochi minuti dopo, sono stati agenti della Guardia di finanza che si trovavano non lontano dal luogo dell’incidente.

Sono poi giunti anche carabinieri, agenti della polizia municipale e soccorritori del 118, che hanno solo potuto dichiarare il decesso del centauro.

Veicoli a disposizione dell’autorità giudiziaria

Il tratto della strada provinciale 30 interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico per i rilievi del caso, con inevitabili disagi alla circolazione.

Informato degli eventi, il magistrato di turno della procura di Salerno ha disposto il sequestro dei due veicoli coinvolti.

Sia il corpo di Cosimo Fusella che il conducente del fuoristrada, un anziano residente a Eboli, sono stati portati nel locale ospedale.

Si lavora per ricostruire la dinamica

L’anziano automobilista, che ha riportato lievi ferite, verrà sentito dagli investigatori che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dello scontro e la velocità di entrambi i veicoli coinvolti.

Cosimo Fusella lavorava come autista alle dipendenze di un’azienda di logistica. In città era conosciuto e stimato. Lascia la moglie e due bambini.