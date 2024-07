Incidente tra auto a Castiglione delle Stiviere vicino Mantova con 4 feriti, in mattinata uno scontro mortale

Giornata nera sulle strade del Mantovano: a Castiglione delle Stiviere nel pomeriggio di giovedì 11 luglio si è verificato un incidente fra un due auto. Il bilancio è di 4 feriti, di cui uno grave. Ma in mattinata, a pochissimi chilometri di distanza, si era verificato un incidente mortale a Montichiari: la vittima è un uomo di 86 anni.

4 feriti nell’incidente a Castiglione delle Stiviere

Attorno alle 16:45 si sono scontrate due vetture, con all’interno 4 persone, in via Carpenedolo. Le persone coinvolte sono un 18enne, una 21enne, un 35enne ed una 64enne.

Il posto è stato raggiunto dai sanitari del 118 e dall’elisoccorso. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara. La scena dello scontro è stata raggiunta anche dai carabinieri del comando di Castiglione delle Stiviere e dai vigili del fuoco di Mantova.

Castiglione delle Stiviere è un comune di quasi 25.000 abitanti della provincia di Mantova. Montichiari è un comune di 26.000 abitanti della provincia di Brescia.

L’incidente mortale

In mattinata, attorno alle 10:40, si era verificato un altro incidente, dall’esito mortale. La vittima è un uomo di 86 anni: Luigi Murelli.

Lo scontro è avvenuto sulla Sp 567 a Montichiari, comune limitrofo a Castiglione delle Stiviere. Secondo la ricostruzione, l’auto sulla quale viaggiava l’86enne si è scontrata con un camion. L’automobile ha terminato la sua corsa in un fosso e nell’urto l’anziano è morto sul colpo.

Anche il camion, alimentato a metano, è uscito di strada. Il conducente, ferito in modo non grave, è stato portato all’ospedale di Montichiari. I soccorritori hanno lavorato per mettere in sicurezza il mezzo.

A lungo i veicoli che viaggiavano sulla tratta Asola-Carpenedolo sono rimasti fermi. Chi arrivava da Lonato, invece, ha dovuto percorrere lo svincolo per il centro di Montichiari.

Chi era la vittima

Luigi Murelli abitava a Cremona. Era un ex professore in una scuola per geometri e una volta andato in pensione si dedicava all’agricoltura nella sua cascina in campagna. Era stato vicesindaco del vicino comune di Casteldidone negli Anni ’90. Una ventina d’anni fa anche sua moglie morì in incidente stradale.