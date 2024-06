Incidente sulla superstrada per Malpensa, si ferma anche l'aeroporto per l'elisoccorso: due feriti gravi

Incidente sulla SS 336, la superstrada per Malpensa all’altezza del T2 dell’aeroporto. Il sinistro è avvenuto sul territorio di Somma Lombardo in direzione Magenta.

L’urto si è verificato poco prima delle ore 12 di domenica 30 giugno. Il traffico è stato bloccato per permettere l’atterraggio dell’elisoccorso che ha trasportato in ospedale i feriti.

Incidente, si fermano temporaneamente alcune attività all’aeroporto di Malpensa

Per le operazioni di atterraggio e decollo dell’elicottero, sono state sospese anche per alcuni minuti le attività in aeroporto.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La dinamica è al vaglio della polizia stradale subito intervenuta insieme ai mezzi di soccorso.

Sul luogo dell’incidente si sono precipitate anche due ambulanze e l’automedica, oltre alle squadre di Anas che hanno operato per il ripristino del tratto viabilistico.

I feriti trasportati in ospedale dall’elisoccorso

Lo scontro ha coinvolto due veicoli, un’auto e una moto. Ancora da stabilire le cause che hanno portato all’impatto.

Due i feriti, un uomo di 53 anni e una donna di 55, entrambi in sella al mezzo a due ruote.

Entrambi trasportati in codice giallo in ospedale, non sono in pericolo di vita. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione.

Aeroporto Malpensa, segnalati disagi

La sospensione delle attività aeroportuali ha causato disagi ai passeggeri in transito. Numerosi voli sono stati ritardati o deviati verso altri scali.

Le autorità aeroportuali si sono messe subito al lavoro per ripristinare il normale funzionamento il più rapidamente possibile.

Nel corso della mattinata di domenica 30 giugno, lungo le strade italiane, si è verificato un altro grave incidente. In Sardegna, ad Assemini, vicino a Macchiareddu, un uomo di 64 anni è deceduto dopo essere rimasto coinvolto in un grave impatto con un’auto mentre era a bordo di uno scooter.