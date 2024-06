Incidente sulla strada per il mare a Brindisi: l’auto si ribalta con due ragazze a bordo, morta una 21enne

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Incidente mortale a Brindisi. Un’auto con a bordo due giovani donne si è ribaltata sulla strada litoranea in direzione nord. Morta una 21enne, non è in pericolo di vita la ragazza di 23 anni che viaggiava con lei.

Tragico incidente a Brindisi

Nella mattina di sabato 8 giugno 2024, attorno alle ore 12:20, si è verificato un tragico incidente stradale a Brindisi.

Un’auto, una Lancia secondo le prime informazioni, è finita fuori strada ribaltandosi su un fianco.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente in località Posticeddu, Brindisi

Il sinistro si è verificato sulla SP41 in direzione Nord, poco distante dal lido Santa Lucia, nell’omonima baia in località Posticeddu.

I vigili del fuoco, giunti sul posto per i primi soccorsi, affermano che non vi sono altre vetture coinvolte.

Sul luogo anche la polizia locale, che ha avviato le indagini per ricostruire le cause che hanno provocato l’uscita di strada dell’auto.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i necessari accertamenti.

Morta una ragazza di 21 anni

Sull’auto finita fuori strada viaggiavano due ragazze: una di 23 anni e una di 21, alla guida del mezzo nel momento dell’incidente.

La 21enne, nata a Brindisi ma residente nel comune di Cellino San Marco, è stata sbalzata al di fuori dell’abitacolo a causa del forte urto e poi travolta da un altro veicolo.

La ragazza ha perso la vita in seguito alle ferite riportate. Lavorava come barista in un locale del quartiere Commenda di Brindisi.

La ragazza classe 2001 che viaggiava con la vittima ha riportato diverse ferite ma, stando a quanto riportato dalla stampa locale, sarebbe fuori pericolo.