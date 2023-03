Incidente sulla statale vicino Paternò, scontro tra quattro auto e traffico in tilt: ci sono dei feriti

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Scontro all’alba. Mercoledì 15 marzo, intorno alle 6:15 del mattino, quattro auto si sono scontrate sulla statale 121 nei pressi dello svincolo per Paternò, in direzione Catania. L’incidente ha causato il blocco del traffico, in tilt visto l’incombente orario di ufficio. Ci sarebbero anche dei feriti, ma al momento non si conoscerebbero le loro condizioni.

La dinamica dell’incidente

La dinamica dell’incidente, al momento, è tutta da accertare.

Dai pochi elementi a disposizione, si sa solamente che i danni riportati dalle quattro auto coinvolte sono gravi.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incidente sulla statale 121 all’altezza dello svincolo per Paternò, in direzione Catania

I soccorsi

Secondo quanto riportato dalla testata locale ‘Corriere Etneo’, ci sarebbero dei feriti, ma non si conoscerebbero le condizioni in cui versano.

Traffico in tilt

Oltre a due ambulanze del 118, intervenute per prestare soccorso ai feriti, sul posto ci sono anche i carabinieri, che si stanno occupando dei rilievi di rito e della gestione del traffico, in tilt vista anche l’ora che precede l’uscita di tantissime persone per raggiungere i posti di lavoro.

Il tratto interessato risulta bloccato sia sulla statale 121 sia nei pressi dello svincolo al Palazzo di Ferro.