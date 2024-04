Incidente sulla SS274 a Salve vicino Lecce: auto va fuori strada e finisce in una scarpata, morto un 22enne

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragico incidente sulle strade pugliesi nella serata di Pasqua. Un’Audi A6 che viaggiava sulla SS274 (Strada Statale) nel territorio di Salve, in provincia di Lecce, è finita fuori strada, terminando la sua corsa in una scarpata. A perdere la vita il 22enne Francesco Saranelli, che viaggiava insieme a un altro ragazzo di 19 anni, F.A., rimasto gravemente ferito.

L’incidente sulla SS274 a Salve, in provincia di Lecce

Il mezzo con a bordo i due giovani stava viaggiando in direzione di Presicce-Acquarica poco prima della mezzanotte di domenica 31 marzo, quando ha perso il controllo ed è finito in una scarpata. Lo riporta lecceprima.it.

Il bilancio è di una giovane vittima, Francesco Saranelli (22enne di Presicce-Acquarica) e di un ferito grave, F.A., di 19 anni.

L'auto viaggiava sulla Strada Statale 274 nel territorio di Salve, in provincia di Lecce

A entrambi sono state prestate le prime cure dal personale del 118, intervenuto tempestivamente sul luogo dell’incidente.

Per il più grande dei due non c’è stato nulla da fare ed è stato dichiarato il decesso. Il 19enne è stato invece trasportato in gravi condizioni all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente anche due squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Gallipoli e Ugento, che hanno messo in sicurezza il mezzo.

I carabinieri della stazione di Presicce-Acquarica stanno attualmente ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Alcuni agenti del commissariato di polizia di Taurisano hanno operato in supporto.

Un altro incidente mortale nella giornata di Pasqua

Un altro tragico incidente è avvenuto nella giornata di Pasqua, domenica 31 marzo: sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià, in provincia di Vercelli, una Ferrari ha infatti preso fuoco dopo essersi schiantata violentemente contro un guardrail.

Si sarebbe trattato di una Ferrari modello GTC4 Lusso di colore bianco, con targa svizzera.

Le due persone che erano a bordo hanno perso la vita. L’identificazione delle vittime, un uomo e una donna, sarebbe stata complicata dal fatto che i corpi sono rimasti carbonizzati nell’incendio.