Tragico incidente sulla Corda Molle Ospitaletto-Montichiari vicino Brescia: frontale tra due auto, due morti

Incidente mortale sulla Corda Molle (A21 racc.), il raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari in provincia di Brescia. Due persone sono morte in seguito a un violento frontale tra due auto: a perdere la vita sono stati l’86enne Bruno Agnari, che viaggiava contromano, e il 28enne Pietro Meini, deceduto poche ore dopo il ricovero all’ospedale Civile.

L’incidente sulla Corda Molle Ospitaletto-Montichiari (Brescia): l’auto contromano e il frontale

La tragedia è avvenuta poco prima delle 19 di sabato 10 agosto. Secondo le prime ricostruzioni, l’86enne si sarebbe immesso nella bretella autostradale, entrando contromano dallo svincolo di Borgosatollo per procedere in direzione Castenedolo.

Nonostante la frenata immediata, il 28enne non è riuscito a evitare l’impatto con il mezzo e la sua macchina si è ribaltata. Lo riporta il sito BresciaToday.it.

Il drammatico incidente si è verificato sulla Corda Molle, il raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari (Brescia)

Per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante il ricovero all’ospedale Civile di Brescia. Il giovane è infatti deceduto poche ore dopo aver raggiunto la struttura.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, per estrarre le due persone coinvolte nel frontale dai rispettivi veicoli, ridotti a un ammasso di lamiere.

Le operazioni sono andate per le lunghe, con la carreggiata che è rimasta chiusa per circa due ore. Si sono registrati inevitabili rallentamenti sul tratto autostradale

Sul posto presenti anche il personale del 118 e gli agenti della Stradale, per effettuare i dovuti rilievi.

L’incidente sull’autostrada A20 Messina-Palermo

Altre due persone sono morte in seguito a un violento incidente avvenuto sabato 10 agosto lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo, in direzione del capoluogo siciliano, al chilometro 84.

A perdere la vita una coppia di circa 40 anni, che viaggiava in auto con le due figlie, ora ricoverate in ospedale. Le bambine non sarebbero in gravi condizioni.

La famiglia sarebbe stata in viaggio di ritorno verso la Sicilia per trascorrere un periodo di vacanze estive. L’uomo era infatti originario di Sant’Agata di Militello, ma la famiglia viveva a Roma.