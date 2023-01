Incidente sulla A4, maxi tamponamento all'alba: un morto e 3 feriti, coinvolti 4 mezzi pesanti

Un disastroso incidente sulla A4, all’altezza di Milano, ha portato alla morte di un 49enne. Lo scontro si è verificato all’alba di lunedì 16 gennaio 2023 nel tratto autostradale che collega Venezia a Torino, più precisamente nel segmento tra Trezzo e Cavenago, nella zona della Brianza in direzione della città meneghina.

Milano, incidente mortale sulla A4

Un incidente mortale si è verificato sulla A4 la mattina intorno alle 5:30. Il sinistro ha coinvolto quattro mezzi pesanti nel tratto di strada tra Trezzo e Cavenago, in Brianza, in direzione Milano lungo l’autostrada Venezia-Torino.

Uno dei mezzi pesanti si è ribaltato disperdendo il materiale trasporto sulla carreggiata. Il tragico bilancio è di un morto e tre feriti. La vittima è un 49enne. I soccorritori intervenuti per rianimarlo e trasportarlo all’ospedale non hanno potuto far altro che che constatarne il decesso.

Fonte foto: TuttoCittà Incidente sulla A4, al km 155: tra Cavenago e Trezzo uno scontro tra quattro tir ha provocato la morte di un camionista di 49 anni.

I soccorsi

Come scrive ‘Milano Today’, poco dopo lo scontro sul posto sono intervenuti i sanitari con due ambulanze, l’elisoccorso e un’auto medica.

Per estrarre i feriti dalle lamiere sono intervenuti anche i vigili del fuoco con due automezzi.

I disagi sul traffico e i consigli di Autostrade

Per via del maxi incidente, avvenuto al km 155, si sono creati 8 km di coda che hanno paralizzato il traffico specialmente lungo il tratto fra Dalmine e Cavenago, come riporta ‘Il Giorno’.

Il luogo teatro dell’incidente, del resto, è una delle arterie autostradali principali della Lombardia.

Per arginare l’effetto collo di bottiglia creatosi a causa del sinistro, la società Autostrade – in una nota diffusa da ‘Rainews’ – consiglia di uscire a Castegnato e rientrare in A4 passando per la A35 BreBeMi verso Milano e per la A58 Tangenziale Est di Milano.

In poche ore in Italia si sono consumate due incidenti stradali finiti in tragedia: nella giornata di domenica 15 gennaio 2023, a Verona, un’auto è precipitata in un canale. Lo schianto ha provocato la morte di tre giovani.