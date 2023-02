Incidente sulla A32: tir in fiamme all'interno della galleria Cels, incendio e traffico in tilt. La situazione

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un grave incidente, che ha visto coinvolto un tir carico di bottiglie, ha provocato la chiusura momentanea della A32, l’autostrada Torino-Bardonecchia, sulla tratta tra Susa e Oulx. A causa di un vasto incendio, che ha avvolto il camion dopo che quest’ultimo si è schiantato sulle barriere, ha infatti avvolto il mezzo e reso impraticabile la galleria Cels all’interno della quale si sono propagate velocemente le fiamme.

Incidente sulla A32, incendio in galleria

L’incidente, secondo le prime informazioni giunte dal posto, è avvenuto attorno alle 13 di mercoledì 22 febbraio 2023. Per cause ancora da accertare, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo pesante andandosi a schiantare contro le barriere interne alla galleria Cels.

In pochi istanti il camion, carico di bottiglie, è stato avvolto dalle fiamme che hanno sprigionato l’incendio all’interno della galleria. Immediati i soccorsi, con il conducente che fortunatamente ha avuto il tempo di allontanarsi dal mezzo. Al momento, secondo quanto emerge, non risultano feriti o intossicati dall’incendio.

I Vigili del fuoco in azione per spegnere l’incendio divampato nella galleria Cels sulla A32

Le operazioni dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, tra tante difficoltà, hanno provato a domare le fiamme. Per diverse ore i soccorsi si sono dati da fare e poco dopo le 14 l’incendio è stato completamente spento. Le fiamme, secondo quanto emerge, sarebbero partite dalla motrice del camion e sono state spente prima che investissero in pieno il camion.

Sono in corso le verifiche sui danni che l’incendio potrebbe aver causato alla galleria, in particolare all’asfalto. Sul posto sono intervenute anche i mezzi della Sitaf e della Croce Rossa di Susa che hanno fatto evacuare e portato al sicuro oltre 40 persone che seguivano il tir e sono rimaste bloccate in galleria dall’incendio.

Traffico in tilt, la situazione sulla A32

Per precauzione e per la presenza di fumo nel tunnel è stata disposta la chiusura al traffico di entrambe le carreggiate della tratta tra Susa e Oulx. Per consentire le operazioni di soccorso e spegnimento delle fiamme il traffico in direzione Bardonecchia è stato deviato sulla Statale 24 del Monginevro alle porte di Susa.

Oltre due ore dopo l’incidente, la carreggiata direzione Torino non direttamente coinvolta dall’incendio è stata riaperta al traffico, mentre la carreggiata in salita resta chiusa perché bloccata dalla carcassa del tir coinvolto nel sinistro e nel successivo incendio.

Quello sulla A32 non è che l’ennesimo incidente di giornata: poche ore prima era stato registrato un drammatico sinistro tra un furgone e un camion a Lucca.