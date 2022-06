Incidente sulla A14, morti padre e figlio nello schianto: stavano andando al lavoro, c'è un altro ferito grave

Dramma sulla A14. Nel tratto tra Fano e Marotta (provincia di Pesaro Urbino), in direzione Ancona, due persone hanno perso la vita in un incidente. Si tratta di Michele e Giovanni Ascione, padre e figlio di 56 e 32 anni: originari di Napoli, stavano andando a Senigallia per lavoro. La loro auto si è scontrata con un’altra e si è ribaltata più volte sulla carreggiata: oltre alle due vittime, ci sono altri due feriti. Uno è grave.

La dinamica dell’incidente

Domenica 19 giugno, all’altezza del chilometro 184 della A14 nel tratto tra Fano e Marotta, direzione Ancona, la Lancia Y su cui viaggiavano padre e figlio, insieme a un loro operaio, si è scontrata con una Toyota Yaris.

La Lancia Y si è ribaltata più volte sulla carreggiata: Michele e Giovanni Ascione sono morti, sbalzati fuori dall’abitacolo.

Grave la terza persona che viaggiava con loro, trasportata all’ospedale Torrette di Ancona.

L’autista della Toyota Yaris, invece, è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

I due feriti sono stati portati in ospedale grazie a due elicotteri, entrambi atterrati sull’autostrada.

Morti padre e figlio: il secondo lascia due figli piccoli

Michele e Giovanni Ascione, padre e figlio, sono morti sul colpo.

Originari di Napoli, vivevano a Bellocchi di Fano, in provincia di Pesaro Urbino.

Giovanni, 32 anni, lascia due bambini.

Il dolore dei familiari e degli amici

Nel pomeriggio di domenica 19 giugno la notizia della morte di padre e figlio si è diffusa.

Il profilo Facebook del secondo è diventato il luogo in cui gli amici hanno scritto tutto il loro dolore.

“Questa tragedia è straziante”, e ancora “Hai lasciato una moglie e due splendidi bambini, proteggili da lassù“.

“Persona splendida con un cuore grande pronto ad aiutare chiunque”, e infine “Tu e il tuo papà volato in cielo con te non sarete mai dimenticati“.