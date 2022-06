Incidente sulla A1 tra Fabro e Chiusi: due morti e traffico in tilt, la dinamica del maxi tamponamento

Un grave incidente stradale, avvenuto sulla A1 tra Fabro e Chiusi, ha provocato due morti e diversi feriti. A morire nel maxi tamponamento, che ha coinvolto tre mezzi pesanti e cinque auto, sono due ragazze. A causa dell’incidente si sono creati numerosi disagi sull’Autosole, con oltre 16 chilometri di coda.

Incidente A1, la dinamica

L’incidente mortale sulla A1 è avvenuto tra Fabro e Chiusi, precisamente all’altezza del chilometro 414. A essere coinvolti sono stati tre tir e cinque auto che hanno dato il via a un maxi tamponamento le cui cause sono ancora al vaglio della polizia stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Orvieto, insieme alle squadre dei comandi di Siena e Perugia, che hanno estratto dalle lamiere le due donne decedute e hanno prestato soccorso ai feriti. Secondo un primo bilancio si parla di otto feriti, di cui due in maniera grave che sono stati trasportati con l’elisoccorso di Grosseto all’ospedale Le Scotte di Siena.

A quanto si apprende, altre due persone sono rimaste ferite nell’incidente, e sono state trasportate via in ambulanza con codice rosso.

Incidente A1, traffico in tilt

A causa del grave incidente mortale si sono venute a creare lunghe code sull’Autostrada del Sole. Secondo quanto riferito da Autostrade per l’Italia il tratto Fabrio-Chiusi verso Firenze è stato chiuso. A causa dell’uscita obbligatoria ci sono 7 chilometri di coda a Fabro e dopo aver percorso la viabilità ordinaria si può rientrare in autostrada a Chiusi.

“In direzione Roma segnaliamo 7 chilometri di coda per ripristino incidente nel tratto tra Valdichiana e Fabro” fa sapere Autostrade.

I percorsi alternativi

Con oltre 16 chilometri di coda, con l’Italia spaccata in due a causa del gravissimo incidente, per evitare di bloccarsi nel traffico sono state segnalate delle rotte alternative. Per le brevi percorrenze, per il traffico diretto a Firenze, dopo l’uscita obbligatoria a Fabro, si può percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in A1 Chiusi in direzione Firenze.

Per le lunghe percorrenze, per il traffico diretto a Firenze, Autostrade consiglia di uscire ad Orte e percorrere il raccordo Perugia-Bettole con rientro a Valdichiana; percorso inverso per chi è diretto a Roma.