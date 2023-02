Incidente sulla A1 Roma-Napoli: gravissimo un chirurgo dell'ospedale Cardarelli, è stato operato

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

L’autostrada A1 è stata teatro di numerosi incidenti nel corso delle ultime ore: questa mattina uno schianto ha coinvolto un chirurgo di Napoli, mentre nella notte di ieri lo stesso tratto è costato la vita ad un uomo.

Incidente A1: grave chirurgo del Cardarelli di Napoli

Non sono molte le informazioni riportate dalle agenzie di stampa e dalla stampa locale, ma una cosa è certa: nella mattinata di oggi, attorno alle ore 9, si è verificato un terribile incidente lungo l’autostrada A1.

I dettagli dello schianto non sono stati resi noti, ma viene riferito che è coinvolto un chirurgo dell’ospedale Cardarelli di Napoli le cui generalità non sono state ancora divulgate. L’incidente è avvenuto nel tratto laziale Roma-Napoli.

Fonte foto: iSTOCK Un tratto dell’autostrada A1 dove si è verificato l’incidente

Il medico è stato trasportato d’urgenza in elicottero al San Camillo di Roma e le sue condizioni vengono riportate come gravi. Sarebbe già stato operato per un trauma cranico dai neurochirurghi del nosocomio ed è ancora in prognosi riservata, riferisce Adnkronos.

Altro schianto sulla A1: morto un 45enne

Come detto, non si tratta dell’unico incidente avvenuto lungo la A1 nelle ultime ore. Nella notte dell’11 febbraio, attorno alle 2 e all’altezza di Crespellano (provincia di Bologna), uno schianto è costato la vita ad un uomo.

Un 45enne di nazionalità moldava è morto dopo lo scontro tra il furgone guidato da un connazionale ed un altro camion. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere i coinvolti, ma nonostante lo sforzo il 45enne non ce l’ha fatta.

Il conducente, un uomo di 51 anni, è stato trasportato all’ospedale Maggiore e stando alle fonti locali non è in pericolo di vita.

Il 2022 anno nero per gli incidenti

Quanto riferito è in linea con un dato tragico emerso circa un mese fa: in Italia si verificano molti, troppi incidenti stradali. Il 2022 è stato un anno nero con 70.554 incidenti, il 7,1% in più rispetto all’anno precedente (erano stati 65.852).

Nel corso dell’ultimo anno sono aumentati anche il numero degli incidenti mortali e con vittime, rispettivamente del 7,8% (1.362 casi) e di un drammatico 11,1% in più (1.489). In positivo, purtroppo, anche i numeri che riguardano gli incidenti con lesioni (28.914, pari all’8,4% in più) e il numero di persone ferite (42.300, il 10,6% in più rispetto al 2021).

Il confronto col 2021 è impietoso, ma i dati segnalati dalla Polizia Stradale sono in diminuzione rispetto al 2019 – ormai identificato come era pre pandemia da Covid-19.