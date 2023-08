Incidente sull'autostrada Fi-Pi-Li con due feriti: scontro fra auto e furgoncino, traffico in tilt

Sono giorni decisamente negativi sulle strade italiane. Un motociclista di 17 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente a Gorizia il 16 agosto.

Soccorso tempestivamente, è stato trasferito in rianimazione all’ospedale di Cattinara. Presenta lesioni gravi, tra cui trauma cranico, toracico ed addominale.

L’evento si è verificato intorno alle 20.30 in via Gregorčič. Le circostanze esatte dell’incidente sono sotto indagine delle autorità.

Incidente a Gallarate

Giovedì 17 agosto, invece, un grave incidente è avvenuto a Gallarate vicino a Varese. Un’auto e una moto sono entrati in collisione in modo violento all’incrocio tra via Schuster e via Cappuccini.

I soccorritori, tra cui automedica e ambulanze della Croce Rossa da Gallarate e Busto, hanno fornito cure ai due giovani coinvolti, di 21 e 33 anni, con uno in condizioni gravi.