Incidente sull'autostrada dei Laghi A8 tra auto vicino Milano, verso Varese: grave 22enne, traffico bloccato

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Traffico in tilt sull’A8 per un incidente che ha coinvolto due auto, una delle quali si è ribaltata. Per il violento impatto una ragazza di 22 anni a bordo del veicolo è stata sbalzata fuori dal veicolo: dopo i primi soccorsi è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Secondo quanto riportato da ‘Il Giorno’, nello scontro è rimasta ferita anche la conducente, mentre la donna alla guida dell’altra automobile non avrebbe riportato conseguenze.

L’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 di venerdì 27 ottobre sull’Autostrada dei Laghi, nel tratto tra la Fiera e la Barriera di Milano nord, nel territorio del comune di Lainate, in direzione Varese.

Secondo le prime ricostruzioni, a causa della violenta collisione tra le due auto, la 22enne che si trovava sul sedile del passeggero del veicolo poi ribaltato è stata proiettata fuori dall’abitacolo finendo sull’asfalto. La dinamica dello scontro tra le due auto è ancora al vaglio della polizia stradale.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il tratto dell’autostrada A8 dove si è verificato l’incidente

I soccorsi

La ragazza è stata immediatamente soccorsa dal personale medico del 118, arrivato sul luogo dell’incidente con due ambulanza e un’automedica, oltre all’intervento dell’elisoccorso, della Polstrada e dei Vigili del fuoco.

La 22enne è stata rianimata sul posto e trasferita d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano in gravi condizioni, sarebbe in pericolo di vita. Ferita anche la 38enne alla guida dell’auto, ma le sue condizioni sono meno serie: la conducente sarebbe uscita autonomamente dal veicolo con un trauma cranico e una lesione al braccio ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Legnano. Nessuna necessità di ricovero invece per la 39enne al volante dell’altro veicolo

Traffico bloccato

A causa dell’incidente sulla A8 Milano-Varese, tra lo svincolo per la A4 e Milano nord verso Varese, si sono creati 4 chilometri di coda. Il bivio tra A4 e A8 da Brescia verso Varese è stato chiuso. File si sarebbero registrate anche in direzione di Milano per Curiosi, dopo Milano nord.

Per Malpensa, Autostrade per l’Italia “consiglia di seguire per Torino ed uscire a Marcallo-Mesero, per il traffico diretto verso Como o Varese, immettersi sulla tangenziale ovest e seguire indicazioni Varese-Como Chiasso”.

Viabilità bloccata sempre nella giornata di venerdì 27 anche sull’autostrada A14, tra Montemarciano ed Ancona, dove una persona è morta a causa di un incidente.