Incidente sull'autostrada A9 tra Origgio e Uboldo tra due auto, almeno sei feriti e code con traffico in tilt

Incidente sull’autostrada A9 tra Como e Milano nel pomeriggio di martedì 2 luglio, nel tratto fra Origgio/Uboldo e lo svincolo A8. Ci sono almeno sei feriti. Il traffico è andato in tilt per almeno due ore e si sono formati chilometri di coda. Tutto sarebbe nato dallo scontro fra due auto. L’incidente ha poi coinvolto anche altri veicoli.

Incidente sulla A9

L’incidente è avvenuto attorno alle 16:20. Il 118 ha inviato sul luogo tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Sul posto, anche i pompieri di Varese.

I feriti sono due donne di 36 e 70 anni, due uomini di 36 e 74 anni, una ragazzina di 15 anni e una bambina di 6. Al momento non sono disponibili informazioni in merito alle condizioni delle persone che sono rimaste ferite.

Per permettere alla polizia stradale di Novate di fare i rilievi del caso, al fine di stabilire la dinamica dell’incidente, il traffico in autostrada in direzione Milano è rimasto a lungo congelato.

Code e rallentamenti

Nel pomeriggio, Autostrade per l’Italia ha informato della presenza di oltre 4 chilometri tra Turate e il bivio A9/A8. Rallentamenti si sono formati anche nella direzione opposta a causa degli automobilisti curiosi che, transitando per la zona, hanno rallentato. Code e rallentamenti sono poi rientrati nei tratti interessati.

Altri rallentamenti sulla A9

Sulla stessa arteria, alle 17:45 Autostrade per l’Italia ha informato di

una coda in uscita a Como Centro provenendo da Svizzera per traffico intenso al km 33,8 in direzione Lainate;

di una coda tra Como Monte Olimpino e Como Centro per traffico intenso dal km 39,4 in direzione Lainate.

Il precedente

Lo scorso 10 giungo l’autostrada A9, nei pressi dell’uscita Uboldo-Origgio, la Varesina e la Saronno-Monza, fu teatro di un altro incidente, dai risvolti drammatici. Il bilancio fu di quattro feriti gravi.

Due le auto coinvolte, con traffico in tilt e autostrada chiusa per due ore all’altezza dello svincolo Uboldo-Origgio. Lo scontro avvenne attorno alle 5:00 del mattino, orario in cui quel tratto è già molto trafficato.