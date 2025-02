Incidente sull'autostrada A4 a Milano tra Sesto San Giovanni e viale Certosa, traffico bloccato e lunghe code

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un incidente che ha coinvolto tre automobili e un mezzo pesante sull’A4 a Milano, nel tratto compreso tra Sesto San Giovanni e viale Certosa, verso Torino, ha bloccato il traffico in autostrada causando lunghe code. Fortunatamente, nello schianto nessuno è rimasto ferito in maniera grave. Un uomo è stato portato in ospedale in codice verde.

Cosa si sa sull’incidente sull’autostrada A4

L’incidente è avvenuto attorno alle 8 del mattino di giovedì 20 febbraio all’altezza del km 127+600, in corrispondenza del quale il traffico transita su 3 corsie.

Sul posto, come riportato dall’agenzia Italpress, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

L’incidente stradale ha causato 8 chilometri di coda sull’autostrada A4. Agli automobili provenienti da Brescia e diretti verso Milano/Varese è suggerito di uscire a Monza, proseguire lungo l’autostrada A52 Tangenziale Nord di Milano in direzione Rho e rientrare in A8 Milano-Varese.

La situazione del traffico sull’autostrada A4

Al momento, sono segnalati 8 chilometri di coda.

Il bilancio dei feriti dell’incidente sull’A4 a Milano

Stando a quanto riportato da Il Giorno, nell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada A4 nessuno è rimasto ferito in modo grave.

In seguito allo schianto, un uomo è stato trasportato in ospedale in codice verde.

