Incidente sull'autostrada A26, auto esce di strada e prende fuoco: morto carbonizzato il conducente

Incidente mortale sull’autostrada A26 nei pressi di Casalbeltrame, nel Novarese. Un’auto è uscita di strada e ha preso fuoco dopo l’impatto. Nel rogo è morto carbonizzato il conducente della vettura, di cui non si conoscono ancora le generalità.

Incidente sull’A26

Il grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 febbraio, lungo l’autostrada A26, nella corsia in direzione Gravellona Toce.

Lo schianto è avvenuto al chilometro 125, tra i caselli di Vercelli est e Vicolungo, nel territorio comunale di Casalbeltrame (Novara).

Auto prende fuoco, morto il conducente

Secondo quanto riporta La Stampa, un’auto che viaggiava in direzione nord è uscita di strada, per cause ancora da chiarire. Dopo l’impatto la macchina ha preso fuoco, non lasciando scampo alla persona alla guida.

La vittima, non ancora identificata, è morta carbonizzata: il personale del 118 intervenuto sul posto non ha potuto fare nulla.

I soccorsi

La dinamica e le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia stradale, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco e al personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

La circolazione sull’A26 è rallentata per permettere le operazioni di recupero, ma non ci sarebbero particolari problemi.

Nelle stesse ore, sempre in Piemonte, si è verificato un altro grave incidente in autostrada: un tir è andato in fiamme all’interno di una galleria sull’A32, nei pressi di Susa.