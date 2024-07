Incidente sull'autostrada A14 vicino al casello di Rimini Sud, carambola tra 4 mezzi e traffico bloccato

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Carambola tra quattro mezzi sull’autostrada A14. L’incidente si è verificato poco prima delle ore 17 di lunedì 15 luglio ed ha mandato il traffico in tilt, causando lunghe code. In particolare, ad essere interessato è il tratto di Rimini Sud. I veicoli si sono impattati a circa 500 metri dall’uscita del casello della città, in direzione di Riccione.

Autostrada A14, incidente a pochi metri dal casello di Rimini Sud

Uno dei quattro veicoli coinvolti nell’incidente è un mezzo pesante. Secondo le prime notizie, subito dopo la carambola, il traffico autostradale si è completamente bloccato.

Sul posto sono subito intervenuti i mezzi del 118 e l’eliambulanza da Ravenna, oltre al personale dei vigili del fuoco e a quello della Polizia Stradale.

Code, Autostrade consiglia di uscire a Rimini Nord

Autostrade per l’Italia indica code di oltre 5 chilometri in aumento in direzione sud.

Il consiglio dato agli automobilisti in transito in quella zona è di uscire al casello di Rimini nord.

I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere un ragazzino

Sempre secondo le prime informazioni, i vigili del fuoco hanno estratto un ragazzino dalle lamiere di un’auto.

La situazione resta critica e non si conoscono i tempi di ripristino della normale viabilità.

Le cause che hanno innescato la carambola sono in fase di accertamento. Una delle ipotesi è che i quattro veicoli si possano essere urtati dopo che qualcuno ha avuto una distrazione al volante mentre percorreva l’autostrada a velocità sostenuta.

La situazione sarebbe stata resa ancor più complessa per via del traffico intenso.

Il drammatico incidente a Giulianello

Poche ore prima si è verificato un tragico incidente sulle strade italiane, in particolare su quelle della provincia di Latina. A Giulianello, frazione del Comune di Cori, 3 persone sono morte.

A perdere la vita sono stati 2 minorenni e un uomo di 46 anni. Nel sinistro, secondo le ricostruzioni, sarebbero rimaste coinvolte 2 moto. Il bilancio è stato drammatico.