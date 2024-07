Incidente sull'autostrada A14 vicino a Bologna, code e traffico in tilt tra Castel San Pietro e Casalecchio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lunghe code sull’autostrada A14 nei pressi di Bologna a causa di un incidente avvenuto nella mattinata di lunedì 8 luglio tra Castel San Pietro e il bivio per il raccordo di Casalecchio verso la A1 Milano-Napoli.

Incidente sull’autostrada A14 vicino a Bologna

L’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 8 luglio al chilometro 11 dell’autostrada A14 Bologna-Taranto, non lontano dal bivio per l’autostrada A13 Bologna-Padova.

L’incidente ha mandato il tilt il traffico in autostrada e congestionato il nodo di Bologna, sempre molto trafficato, specie nel periodo estivo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incidente sull’autostrada A14 a Bologna

Lunghe code tra Castel San Pietro e Casalecchio

A causa dell’incidente si è formata una lunga coda di sette chilometri sulla A14 Bologna-Taranto in direzione nord, tra Castel San Pietro e il bivio per il raccordo di Casalecchio verso la A1 Milano-Napoli.

Sul posto si trova il personale di Autostrade per l’Italia, impegnato nel monitoraggio della coda.

Le indicazioni per il traffico

Autostrade per l’Italia consiglia a chi sta viaggiando in direzione nord verso la A1 Milano-Napoli di uscire a Bologna San Lazzaro, percorrere la tangenziale di Bologna e rientrare in autostrada a Bologna Borgo Panigale.