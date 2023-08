Incidente sull'autostrada A14 tra Grottammare e San Benedetto del Tronto: 2 feriti e code chilometriche

Un incidente stradale è avvenuto nella mattinata di sabato 19 agosto lungo la carreggiata sud dell’autostrada A14, nel tratto compreso tra Grottammare e San Benedetto del Tronto (provincia di Ascoli Piceno), all’altezza del km 311. Due le persone rimaste ferite, pesanti le ripercussioni sul traffico in una giornata già da “bollino rosso”.

Cosa si sa sull’incidente avvenuto sull’A14

Stando a quanto riportato dall’agenzia ‘ANSA’, nell’incidente stradale verificatosi lungo la carreggiata sud dell’A14 sono rimaste coinvolte due autovetture.

Due persone sono rimaste ferite in modo non grave. Sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto del Tronto.

L'incidente stradale è avvenuto all'altezza del km 311 dell'autostrada A14, nel tratto compreso fra Grottammare e San Benedetto del Tronto, nel sud delle Marche.

Le ripercussioni sul traffico autostradale

In seguito all’incidente stradale avvenuto sull’A14 nel sud delle Marche, il traffico sulla carreggiata è stato momentaneamente bloccato e poi riaperto. Si è formata una coda di circa 5 chilometri.

In direzione opposta, nella carreggiata verso Ancona, nel tratto di strada compreso tra Val Vibrata e Grottammare, si sono formati altri 4 chilometri di coda a causa dei curiosi. Lo ha reso noto Aspi (Autostrade per l’Italia).

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione Settimo Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e le code in direzione Pescara risultano in diminuzione.

Traffico da bollino rosso in autostrada

L’incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A14 nel sud delle Marche ha reso ancor più complicata la situazione traffico in una giornata già da “bollino rosso” al mattino, sia per quanto riguarda l’esodo verso le località turistiche che per il rientro in direzione delle grandi città dopo le vacanze.

Il traffico da “bollino rosso”, stando al calendario stilato da Autostrade per l’Italia, proseguirà anche nel pomeriggio di sabato per quanto riguarda i tratti di autostrada interessati dall’esodo verso le grandi città.

La medesima situazione (mattino e pomeriggio da “bollino rosso” per l’esodo verso le grandi città) si replicherà poi nella giornata di domenica 20 agosto.