Incidente sull'autostrada A13 vicino Ferrara, un morto nello schianto tra furgone e tir: traffico bloccato

Traffico in tilt sull’autostrada A13 Bologna-Padova in seguito a un grave incidente avvenuto nei pressi di Ferrara. C’è stato un violento scontro che ha coinvolto un tir e un furgone, nello schianto è morto un uomo di 66 anni. Sul posto i mezzi di soccorso, l’incidente ha provocato lunghe code.

Incidente sull’autostrada A13 vicino Ferrara

L’incidente mortale è avvenuto nella mattina di oggi, martedì 21 gennaio, lungo l’autostrada A13 Bologna-Padova.

Ansa riferisce che poco dopo le 6 c’è stato un violento scontro tra un furgone e un camion tra le uscite di Villamarzana e Ferrara Nord, in direzione Bologna.

Scontro tra furgone e tir, un morto

Stando a una prima ricostruzione, per cause da accertare un furgone avrebbe violentemente tamponato un tir che lo precedeva in direzione Bologna.

Nello schianto è morto l’uomo alla guida del furgone, un 66enne di origini straniere.

Inutile l’intervento del personale sanitario del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Nessuna conseguenza invece per l’autista del camion.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Traffico in tilt e lunghe code

Il grave incidente e le successive operazioni di soccorso hanno mandato in tilt per diverse ore il traffico sull’autostrada A13.

Si sono formati diversi chilometri di coda, almeno nove, in direzione Bologna.

A chi viaggia verso Bologna Autostrade per l’Italia ha consigliato di uscire a Villamarzana e rientrare a Ferrara Nord dopo aver percorso la strada statale 434 Transpolesana.