Incidente sull'autostrada A1 tra Frosinone e Ceprano verso Napoli: traffico nel caos, i percorsi alternativi

Un incidente grave si è verificato venerdì 1 settembre sull’autostrada A1 Milano-Napoli, creando pesanti ripercussioni alla circolazione stradale. Il sinistro è avvenuto intorno alle 15.30 nel tratto compreso tra Frosinone e Ceprano, nel Lazio, verso la città di Napoli. A essere rimasti coinvolti nello scontro due veicoli: l’evento ha causato notevoli disagi al traffico, con gli automobilisti a caccia di alternative per evitare l’attesa in coda.

L’intervento

Sul luogo dell’evento sono giunti rapidamente i soccorsi sanitari e i tecnici per la rimozione dei veicoli incidentati.

Le forze dell’ordine, tra cui la polizia stradale, sono state mobilitate per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei conducenti.

Fonte foto: Tuttocittà L’incidente è avvenuto sull’A1 fra Frosinone e Ceprano

Traffico in tilt

Il traffico è rimasto per lungo tempo notevolmente congestionato, con una coda di almeno 6 chilometri e il flusso di veicoli che si è mosso a velocità pesantemente rallentata in direzione di Napoli.

Per evitare ulteriori ritardi, Autostrade per l’Italia consiglia agli automobilisti diretti verso Napoli di prendere in considerazione un’alternativa. Si suggerisce di uscire dall’autostrada A1 a Frosinone, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Ceprano.

Questa misura può aiutare a evitare il traffico congestionato causato dall’incidente e a risparmiare tempo prezioso durante il viaggio. È importante prestare attenzione alle indicazioni stradali e seguire le raccomandazioni delle autorità competenti per garantire la sicurezza di tutti gli automobilisti sulla strada.

Incidente sul GRA

Non molto lontano, un grave incidente stradale si è verificato nella stessa giornata sul Grande Raccordo Anulare di Roma. La tragedia ha causato la morte di una donna di 85 anni e gravi ferite a due persone.

La collisione è avvenuta all’altezza di Giardinetti, con le circostanze esatte ancora da determinare. Purtroppo, la donna alla guida della vettura tamponata è deceduta quasi istantaneamente a causa delle gravi lesioni.

Due feriti, un uomo e una donna, sono stati trasportati in ospedale in condizioni gravi. L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico locale, con code che si sono formate mentre le autorità rimuovevano i veicoli coinvolti.

Meno di 24 ore prima un giovane motociclista era stato coinvolto in un altro grave incidente sul GRA, all’uscita per Casal di Marmo. Le sue condizioni erano anch’esse gravi, e l’incidente ha richiesto un intervento tempestivo da parte del personale del 118 e delle autorità stradali.