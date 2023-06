Incidente sull'autostrada A1 tra Ferentino e Anagni verso Roma: traffico in tilt, code fino a 8 chilometri

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ferentino e Anagni in direzione Roma, ha provocato code fino a 8 chilometri.

Cosa è successo sull’A1 tra Ferentino e Anagni

L’incidente stradale è avvenuto tra Ferentino e Anagni in direzione Roma, all’altezza del km 605 dell’autostrada A1 Milano-Napoli. Stando alla ricostruzione dei fatti riportata ‘La Repubblica’, l’incidente ha visto coinvolta un’autovettura che, in maniera autonoma, ha perso il controllo.

Sul luogo dell’incidente, ora risolto, sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente è avvenuto al km 605 dell’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Anagni e Ferentino in direzione Roma.

La situazione traffico sull’autostrada A1 Milano-Napoli

Nel tratto di strada in cui si è verificato l’incidente stradale nella mattinata di lunedì 5 giugno si transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 8 chilometri di coda in diminuzione.

Due incidenti mortali nel Lazio

Sempre nel Lazio, nella mattinata di lunedì 5 giugno si sono verificati anche due incidenti stradali mortali.

Come riportato da ‘La Repubblica’, una donna di 49 anni è morta nei pressi del bivio Tomacella a Patrica, nel nord del Frusinate, poco dopo le 6 del mattino. A dare l’allarme sono stati altri automobilisti di passaggio, che hanno visto la vettura guidata dalla donna sbandare e finire nel canale. A estrarre la donna dall’abitacolo sono stati i vigili del fuoco. Per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

A Lariano (in provincia di Roma) un’altra donna è deceduta dopo aver perso il controllo della sua automobile, che ha terminato la sua corsa contro un mezzo pesante della raccolta rifiuti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Lariano e di Velletri. A bordo dell’automobile, stando a quanto riferito dall’agenzia ‘Adnkronos’, erano presenti anche due passeggeri, rimasti feriti ma non in pericolo di vita. La salma della donna si trova a Tor Vergata, a disposizione dell’autorità giudiziaria.