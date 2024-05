Incidente sull'autostrada A1 a Figline Valdarno vicino Firenze, due morti: ambulanza bloccata nel traffico

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Due morti e due feriti nell’incidente sull’autostrada A1 Milano-Napoli verificatosi oggi mercoledì 29 maggio all’altezza di Figline Valdarno vicino Firenze. Coinvolti almeno sette mezzi tra tir e auto nello scontro, avvenuto nella tarda mattinata dopo lo svincolo Valdarno in direzione Nord. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno liberato i superstiti dalle vetture, un ferito trasportato in elisoccorso al Careggi. L’altro all’ospedale di Ponte a Niccheri. Traffico bloccato in entrambi i sensi, con una ambulanza inizialmente rimasta bloccata a cui è stato poi consentito di proseguire verso l’ospedale Meyer.

Due morti nell’incidente sull’autostrada A1 a Figline Valdarno vicino Firenze

Nella mattina di oggi mercoledì 29 maggio un incidente sull’autostrada A1 nei pressi di Figline Valdarno, vicino Firenze, ha causato due morti e due feriti.

Lo scontro si è verificato intorno alle 10 al chilometro 328, dopo lo svincolo Valdarno in direzione Nord, e ha coinvolto almeno sette mezzi tra tir e vetture.

Figline Valdarno, Firenze

Le vittime dell’incidente sono un uomo di 78 anni e una donna di 79, probabilmente marito e moglie, con un 47enne trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Careggi.

L’altro ferito, secondo quanto riferito da Ansa, sarebbe un 22enne, trasportato in codice 1 all’ospedale di Ponte a Niccheri.

La dinamica dello scontro a catena

La dinamica dell’incidente sembra avere al centro una collisione tra un’auto, probabilmente quella con a bordo le due persone poi decedute, e un camion.

Lo scontro tra i due veicoli avrebbe innescato un tamponamento a catena che è subito parso come uno dei più gravi avvenuti nel tratto, quello compreso tra Arezzo e Firenze, negli ultimi mesi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno liberato dalle lamiere gli occupanti delle vetture, oltre alla Polstrada e tre ambulanze.

Traffico in tilt con coda di 10 chilometri e ambulanza bloccata

Al momento il traffico è in tilt, con una coda che sta raggiungendo i 10 chilometri. Inizialmente era rimasta bloccata anche un’ambulanza che trasportava un bambino al Meyer, poi riuscita a passare grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.

L’autostrada A1 è in queste ore chiusa in corsia nord per il tratto Valdarno-Incisa, mentre il traffico è stato deviato sulle strade locali tra cui la vecchia Statale 69 e alcune provinciali.

Per chi arriva da Roma è consigliata l’uscita a Valdarno e il rientro a Incisa-Reggello, stando a quanto riporta Autostrade per l’Italia.

