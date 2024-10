Incidente sull'A10 tra Arenzano e Varazze, operaio morto in autostrada: sbalzato dal camioncino, tratto chiuso

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un grave incidente si è verificato poco dopo le 8 del mattino di lunedì 14 ottobre sull’autostrada A10, tra Varazze e Arenzano, dove è morto un operaio.

Cosa è successo sull’A10 tra Arenzano e Varazze

Stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia Adnkronos, un camioncino è uscito fuori strada per cause ancora in fase di accertamento. A bordo erano presenti due operai di nazionalità marocchina: entrambi per l’urto sono stati sbalzati fuori dal finestrino del conducente. Uno dei due è morto, mentre l’altro è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, in volo anche l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco. La ricostruzione della dinamica dell’incidente è affidata alla Polizia Stradale, ma sembrerebbe che si sia trattato di un incidente autonomo. Il traffico risulta bloccato al chilometro 23 in direzione Genova.

L’incidente stradale in cui ha perso la vita un cittadino marocchino di 30 anni si è verificato lungo l’autostrada A10 nel tratto compreso tra Arenzano e Varazze, in direzione Genova, poco dopo le 8 del mattino di lunedì 14 ottobre.

Chi è l’uomo morto nell’incidente sull’A10

Aveva 30 anni l’uomo di nazionalità marocchina morto nell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada A10 nella mattinata di lunedì 14 ottobre.

Assieme a lui viaggiava un connazionale, rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso al San Martino di Genova con l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco.

La nota di Autostrade per l’Italia sul traffico bloccato in A10

Autostrade per l’Italia, con una nota pubblicata alle ore 8,37 di lunedì 14 ottobre, ha comunicato la chiusura al traffico del tratto di autostrada A10 compreso tra Arenzano e Varazze a partire dal km 26.8 in direzione Genova.

L’entrata consigliata verso Genova è quella di Arenzano, mentre l’uscita suggerita per chi proviene da Ventimiglia è quella di Varazze.

