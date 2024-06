Incidente sul lavoro, quattro operai sono rimasti feriti a Galliera Veneta: due sono in gravi condizioni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Incidente sul lavoro a Galliera Veneta. Nel pomeriggio almeno quattro operai sono rimasti feriti mentre erano a lavoro nel cantiere in via Galilei 34. Secondo le prime informazioni, sarebbero finite in una cisterna. Dei quattro feriti, due sono in gravi condizioni. Si riaccendono le luci sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’incidente a Galliera Veneta

Nel tardo pomeriggio del 3 giugno, un grave incidente sul lavoro si è verificato a Galliera Veneta, in provincia di Padova. Il fatto è accaduto in un’azienda situata in via Galilei.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incidente sul lavoro a Galliera Veneta: ci sono quattro feriti

Quattro operai sono rimasti feriti durante un intervento all’interno di un silos. L’allarme è scattato immediatamente, portando all’intervento rapido dei soccorsi.

Quattro operai feriti: due sono gravi

Le prime informazioni indicano che i quattro operai coinvolti nell’incidente stavano eseguendo lavori di manutenzione o controllo all’interno di una cisterna, quando qualcosa è andato storto.

Due dei lavoratori versano in condizioni critiche, mentre gli altri due presentano ferite di media gravità e non sono in pericolo di vita. Le circostanze precise dell’incidente restano ancora da chiarire.

Le indagini e i soccorsi

L’allarme è stato lanciato dai colleghi e sul posto sono giunte due ambulanze del Suem 118 e due elisoccorsi provenienti da Padova e Treviso. Il personale medico ha stabilizzato i feriti sul luogo dell’incidente prima di trasferirli negli ospedali di Padova e Treviso. Tre degli operai sono stati ricoverati a Padova, mentre uno è stato trasportato a Treviso.

I carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e supportare le operazioni di soccorso, ma sarà il personale dello Spisal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro) ad avviare le indagini sulla dinamica dell’incidente. L’area è stata quindi transennata per permettere agli operatori di lavorare in sicurezza e raccogliere tutte le informazioni necessarie per chiarire le cause dell’infortunio.