Incidente sul lavoro a Maniago vicino Pordenone: schiacciato mentre smontava la gabbia di un circo, è grave

Ancora un incidente sul lavoro nella giornata di lunedì 6 maggio: un operaio è stato schiacciato da una pesante gabbia durante lo smontaggio di un circo a Maniago, in provincia di Pordenone. Sul posto i vigili del fuoco, che sono intervenuti sulla struttura per agevolare le operazioni di soccorso da parte dei sanitari. L’uomo è stato elitrasportato in ospedale a Udine, dove è stato ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Operaio schiacciato mentre smontava la gabbia di un circo: ennesimo incidente sul lavoro

L’incidente si è verificato intorno alle 13 in via Galilei a Maniago, dove da un paio di settimane era presente il Circo di Vienna.

Dopo essersi insediato lo scorso 26 aprile, il circo aveva messo in scena l’ultimo spettacolo previsto nel paese il giorno prima, domenica 5 maggio.

L’incidente sul lavoro è avvenuto in via Galilei a Maniago, in provincia di Pordenone

Per tutte le strutture del circo erano state quindi previste le normali operazioni di smontaggio, con la compagnia che si preparava a spostarsi, come avviene di consueto, in un’altra città.

Nell’ambito di queste lavorazioni, un uomo è rimasto vittima di un grave infortunio, travolto mentre stava smontando una gabbia metallica, che con il suo notevole peso è rovinata sull’uomo, immobilizzandolo.

Le operazioni di soccorso per l’operaio rimasto schiacciato

Oltre ai carabinieri anche i vigili del fuoco locali sono intervenuti sul posto, occupandosi di sollevare la pesante struttura che bloccava il malcapitato, e permettendo così al personale sanitario, inviato dalla centrale operativa Sores Fvg, di soccorrere l’uomo.

L’operaio ha ricevuto quindi le prime cure dai sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza e un’automedica, mentre rimaneva ad ogni modo cosciente durante tutta l’operazione.

Il trasporto in ospedale e le verifiche degli ispettori sanitari

Trasportato quindi in elicottero presso l’ospedale di Udine, è stato appurato che le sue condizioni, sebbene gravi, non pongono il rischio della vita.

L’incidente è al vaglio delle indagini dei carabinieri e degli ispettori sanitari della Asl incaricati di valutare la conformità alle norme di sicurezza sul lavoro.

Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro di una giornata particolarmente nefasta, segnata in particolare dal tragico evento di Palermo costato la vita a 5 lavoratori.