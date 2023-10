Incidente sul lavoro a Cerignola, operaio di 66 anni morto nel cantiere di una palazzina: indagini in corso

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

È morto mentre lavorava in un cantiere edile a Cerignola un operaio di 66 anni, in quello che sembra essere l’ennesimo incidente sul lavoro. E mentre la polizia indaga su quanto accaduto, arriva il cordoglio della Filca Cisl di Foggia: “La crisi economica spinge i lavoratori a grandi sacrifici”.

Incidente sul lavoro a Cerignola

La polizia sta indagando su un possibile caso di incidente sul lavoro, avvenuto nella mattina di oggi – giovedì 26 ottobre – in un cantiere di un edificio di via Loreto, a Cerignola, comune della provincia di Foggia, in Puglia

La vittima è un uomo di 66 anni, Vincenzo Spicciariello, trovato già privo di vita alla periferia del comune pugliese, nel cantiere di una palazzina prive di impalcature, dato che i lavori sono già in fase di ultimazione.

Fonte foto: Tuttocittà.it Cerignola, comune della provincia di Foggia nel quale un operaio di 66 anni è stato trovato privo di vita all’interno di un cantiere edile

A trovare il corpo dell’uomo è stato un commerciante della zona, che una volta resosi conto di quanto accaduto ha prontamente dato l’allarme allertando i soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono accorsi in poco tempo gli agenti di polizia del commissariato di Cerignola, il medico legale e gli uomini dello Spesal – Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asl di Foggia.

La vittima è stata trovata al piano terra del cantiere. Secondo quanto riportato da Repubblica, la prima ispezione sul cadavere dell’uomo avrebbe evidenziato numerose fratture, compatibili con una caduta.

E mentre gli agenti stanno indagando per ricostruire l’accaduto, dopo aver effettuato i rilievi necessari e aver verificato la presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona, il segretario generale della Filca Cisl di Foggia ha espresso il suo cordoglio per quella che pare configurarsi come l’ennesima morte bianca.

Il cordoglio della Filca Cisl

“Esprimiamo la nostra solidarietà per la tragedia che ha colpito l’operaio edile Vincenzo Spicciariello, rinvenuto senza vita all’interno di un cantiere di Cerignola nel quale lavorava e siamo vicini alla sua famiglia per il dramma vissuto”. È quanto affermato dal segretario generale della Filca Cisl di Foggia, Giuseppe Villani.

“Aspettiamo che le indagini chiariscano con certezza quanto accaduto”, ha poi continuato Villani. “La crisi economica spinge i lavoratori a grandi sacrifici, anche dopo la pensione. La sicurezza sui luoghi di lavoro va ricercata con forza attraverso un’azione generale di sistema con interventi istituzionali specifici, investimenti, rispetto delle norme, controlli e formazione mirata per aziende e lavoratori”.

Sulla vicenda è intervenuto anche Giorgio Lovecchio, deputato del M5S: “Ancora una morte bianca, ancora una storia triste, una vicenda che evidenzia che se a 66 anni si lavora ancora sui cantieri evidentemente lo stato di bisogno prevale su tutto, in questo periodo di grave crisi economica”.