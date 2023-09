Incidente sul lavoro a Basiano: responsabile di cooperativa muore travolto da un tir, conducente sotto shock

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragico incidente a Basiano, in provincia di Milano. Un uomo è morto investito da un tir nel deposito del supermercato in cui lavorava ed è morto sul colpo. Malore per la moglie alla notizia, il conducente è in stato di shock.

L’incidente di Basiano

Attorno alle 15:30 di giovedì a Basiano, in provincia di Milano, un uomo di 51 anni è morto investito da un tir nel deposito del supermercato in cui lavorava.

Secondo le prime ricostruzioni, riportate dall’agenzia di stampa ANSA, il 51enne sarebbe stato colpito in prossimità di una curva nella zona di accesso all’area di carico e scarico e sarebbe morto immediatamente.

Fonte foto: Tuttocittà Basiano, dove è avvenuto l’incidente

La vittima era il responsabile di una cooperativa che lavorava all’interno del deposito per conto del supermercato che lo utilizza. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi di altri lavoratori che sono stati ascoltati dalla polizia locale.

Gli incidenti sul lavoro in Italia

Nella prima parte del 2023 ci sono stati meno infortuni sul lavoro rispetto all’anno precedente. Un calo sensibile, del 21,9% secondo i dati dell’Osservatorio Vega, in parte dovuto alla diminuzione delle malattie dovute al Coronavirus.

Anche le vittime sono in calo, 559 contro le 569 dello stesso periodo del 2022, grazie soprattutto a una riduzione netta di quelle avvenute in itinere, quindi mentre il lavoratore si recava sul posto di lavoro o verso casa a fine giornata.

Il calo è stato del 17,8%, mentre le persone rimaste uccise mentre effettivamente svolgevano le loro mansioni sono aumentate leggermente, del 4,4%.

Malore per la moglie della vittima

Gli agenti della polizia locale che sono intervenuti nel magazzino hanno sentito i colleghi di lavoro della vittima, poco dopo che i sanitari del 118 ne avevano costato la morte avvenuta praticamente sul colpo.

Anche la moglie dell’uomo, anche lei 51 anni e impiegata nella stessa cooperativa che gestiva il deposito, ha avuto bisogno di soccorsi a causa di un malore che l’ha colta quando i colleghi le hanno dato la notizia.

Sotto shock invece il conducente del mezzo pesate che ha investito il 51enne. Il ragazzo di 30 anni è stato sentito dalle autorità e avrebbe dichiarato di non aver visto la vittima mentre stava eseguendo la curva.