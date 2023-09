Incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma: morta una donna anziana e due feriti gravi, traffico in tilt

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un grave incidente stradale si è verificato venerdì 1 settembre sul Grande Raccordo Anulare di Roma, portando alla morte di una donna di 85 anni e lasciando due persone ferite in gravi condizioni. Lo scontro e è avvenuto nella carreggiata esterna, tra le uscite Laurentina e Tuscolana, nel primo pomeriggio. A provocare l’urto è stato un conducente anziano, andato a scontrarsi con un’altra vettura per ragioni ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

La dinamica

Lo scontro è avvenuto al chilometro 19,500 dell’A90, in zona Giardinetti. Secondo le prime indagini scientifiche, la vettura guidata dalla vittima è entrata in collisione con un’altra auto per cause ancora in fase di accertamento.

Purtroppo, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, la donna anziana alla guida della vettura tamponata è deceduto quasi istantaneamente a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto.

Fonte foto: Tuttocittà La zona approssimativa in cui si è verificato l’incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma

I feriti

I due feriti, un uomo e una donna, sono stati prontamente soccorsi e trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118. Le loro condizioni sono state descritte come gravi, e ora sono sotto cure mediche intensive.

L’incidente ha provocato seri disagi al traffico nella zona, con lunghe code che si sono formate mentre le autorità lavoravano per rimuovere i veicoli coinvolti e ripristinare la normale circolazione sulla strada.

Sul luogo dell’incidente, oltre al personale del 118, sono intervenuti anche gli operatori di Anas e la polizia stradale. La loro presenza è stata fondamentale per la gestione dell’evento e per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile, minimizzando i disagi per gli automobilisti.

Incidenti sul GRA

Poco più di 24 ore prima, nella notte tra il 30 agosto e il 31 agosto, si è verificato un altro grave incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma, coinvolgendo un giovane motociclista. Lo scontro è avvenuto all’uscita per Casal di Marmo, quando il motociclista è entrato in collisione con il guardrail lungo la strada.

I soccorsi del 118 sono stati chiamati, e il giovane è stato trovato distante dalla moto sulla carreggiata. Le sue condizioni sono state valutate come gravi, e è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea con codice rosso.

Nello scorso luglio, invece, il Grande Raccordo è stato teatro di un altro grave incidente all’altezza dell’uscita per via Cassia. In quel frangente, lo scontro mortale era avvenuto tra un’auto e una moto.