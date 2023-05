Incidente sul cavalcavia di Roverino a Ventimiglia, due morti e quattro feriti: diversi mezzi coinvolti

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un incidente mortale ha avuto luogo sul cavalcavia di Roverino a Ventimiglia, dove diversi mezzi sono rimasti coinvolti in uno scontro. La tragedia si è consumata nella tarda serata di oggi, venerdì 5 maggio, con un bilancio di due morti e quattro feriti. Le indagini per ricostruire le dinamiche dell’incidente sono ancora in corso.

Incidente mortale a Ventimiglia, due morti

Come riportava ‘Riviera24’ pochi istanti dopo l’incidente, il primo bilancio parlava di un morto. Poche ore dopo è arrivata il tragico aggiornamento.

Secondo una prima ricostruzione riportata da ‘Fanpage’, almeno due auto e uno scooter si sono scontrati sul cavalcavia di Roverino a Ventimiglia nella tarda serata di venerdì 5 maggio.

Fonte foto: Tuttocittà.it Due persone sono morte a seguito di un incidente mortale avvenuto su un cavalcavia a Ventimiglia

Le due vittime sono un uomo di 40 anni e una donna di 70. Il primo viaggiava accanto al conducente su una Opel Astra, la seconda si trovava sul sedile posteriore insieme ad un’amica.

L’altro automobilista rimasto ferito viaggiava a bordo di una Mercedes Matic e la quarta persona coinvolta, una ragazza, viaggiava a bordo di uno scooter. Quest’ultima sarebbe stata scaraventata sul guard rail.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118 e la polizia stradale. Per il 40enne che viaggiava accanto al conducente dell’Opel Astra non c’è stato nulla da fare, era morto sul colpo.

La donna di 70 anni che si trovava sul sedile posteriore è stata trasportata all’ospedale di Bordighera con un elicottero Grifo, ma una volta giunta presso la struttura era già morta.

La ragazza che viaggiava a bordo dello scooter ha riportato una grave lesione a un arto inferiore, mentre sulle condizioni dell’uomo a bordo della Mercedes Matic non si hanno notizie.

La polizia stradale è al lavoro per ricostruire le dinamiche dell’incidente mortale.

Un’altra tragedia a Ventimiglia

Parliamo di “altra tragedia” perché solamente nell’aprile 2023 un uomo di 35 anni, Manuel Dani, è morto a seguito dello scontro tra due scooter in una galleria sull’Aurelia, al confine con la Francia.

Manuel Dani stava rientrando da Monaco, quando improvvisamente avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta. Lo scontro con l’altro scooter, condotto da un 36enne finito poi in prognosi riservata, era stato inevitabile.