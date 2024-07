Incidente stradale sulla Paullese a Spino d'Adda con frontale tra auto, due feriti gravi e traffico bloccato

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Incidente sulla Paullese all’altezza di Spino d’Adda. Sono state coinvolte due auto che si sono scontrate frontalmente: i rispettivi conducenti sono rimasti feriti. Uno dei due è grave: si tratta di un 40enne, ha riportato un trauma cranico ed è ora all’ospedale Niguarda di Milano.

La ricostruzione dell’incidente sulla Paullese

L’impatto è avvenuto nel Cremonese oggi, giovedì 4 luglio, poco prima delle 15 e 30. Sul posto sono accorsi subito i soccorritori, con un’ambulanza della Croce bianca di Paullo e l’automedica in codice rosso, insieme ai vigili del fuoco e alla Polizia stradale. Subito allertato anche l’elisoccorso che si è alzato in volo da Como.

Lo scontro tre le due auto si è verificato su un rettilineo lungo il ponte sull’Adda, tra Spino e Zelo, è stato molto violento e ha subito completamente bloccato il traffico.

Fonte foto: Tuttocittà.it La mappa del luogo dell’incidente

Le condizioni dei due feriti a Spino d’Adda

L’allarme è scattato oggi intorno alle 15.20. A quell’ora le due auto si sono scontrate: coinvolti due uomini, entrambi feriti. Si tratta di un 26enne e di un 40enne, come riporta Il Giorno.

Quest’ultimo ha avuto la peggio tra i due: ha accusato un trauma cranico e toracico ed è stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

È di Treviglio ed era al volante della Volkswagen Polo che si è scontrata con una Alfa Romeo Giulia, alla cui guida c’era l’altro ferito, un uomo di origine albanese, residente a Brugherio. Trasportato in ambulanza in codice giallo al San Raffaele, ha patito lievi traumi a torace e all’addome ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

I disagi per la circolazione

Per circa due ore, la Paullese è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi e i rilievi della polizia stradale di Pizzighettone.

L’incidente è avvenuto nel tratto rettilineo tra il ponte sul fiume Adda e la curva che immette sulla superstrada.

Non si tratta certo del primo scontro che avviene a queste latitudini sulla Paullese: in tanti, in queste zone, hanno ormai ribattezzato questo come un tratto maledetto.