Incidente stradale per Luca Pellegrini, il calciatore della Lazio si ribalta con l'auto: le sue condizioni

È rimasto coinvolto in un incidente stradale il terzino della Lazio Luca Pellegrini, che si è ribaltato con la sua automobile dopo essersi scontrato con un’altra vettura. Il calciatore ha riportato ferite lievi nello scontro, mentre la donna al volante della seconda auto è stata trasportata al Gemelli in codice rosso.

Incidente stradale per Luca Pellegrini

Intorno alle ore 9 della mattinata di oggi – venerdì 23 agosto 2024 – il calciatore della Lazio Luca Pellegrini è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo via Cassia Veientana a Formello, comune della città metropolitana di Roma Capitale.

Il 25enne terzino della Lazio, in prestito dalla Juventus, si stava recando all’allenamento di rifinitura a bordo della sua Smart, quando si è scontrato con un’altra vettura, una Fiat Panda guidata da una donna di 38 anni.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’altezza della Cassia Veientana alla quale è avvenuto l’incidente stradale che ha coinvolto il calciatore della Lazio Luca Pellegrini

In seguito all’impatto, la cui dinamica non è stata ancora chiarita del tutto, l’automobile sulla quale viaggiava il calciatore si è ribaltata. Immediato l’intervento dei soccorsi sul posto.

L’arrivo dei soccorsi

In seguito al sinistro, avvenuto all’altezza del chilometro 3,600 in direzione Formello, sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Locale di Roma del XV Gruppo Cassia e i medici del 118.

Il calciatore è stato quindi portato in codice giallo all’ospedale Sant’Andrea per i controlli. La sua squadra ha rilasciato un comunicato sulle condizioni del terzino: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Luca Pellegrini, a seguito dell’incidente stradale avvenuto in data odierna, ha riportato una ferita lacero contusa a carico della gamba destra e vari traumi contusivi”.

Discorso diverso invece per la donna alla guida della Panda, che è stata trasportata al Policlinico Gemelli in codice rosso. La 38enne non sarebbe però in gravi condizioni.

Le condizioni di Luca Pellegrini

Come specificato dalla Lazio nel comunicato pubblicato sul proprio sito, “attualmente il calciatore si trova a riposo presso la propria abitazione in buone condizioni e ha già iniziato le cure specifiche del caso”.

Luca Pellegrini “verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano e nei prossimi giorni ad ulteriori esami strumentali per quantificare i tempi di recupero”.

Sembra a questo punto improbabile la convocazione del calciatore per la trasferta di Udine in programma sabato alle 18:30, dove la Lazio sfiderà i padroni di casa dell’Udinese. Anche il tecnico della squadra romana, Marco Baroni, ha parlato dell’accaduto, facendo al suo calciatore gli auguri per una pronta guarigione.