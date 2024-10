Incidente stradale frontale tra due auto in provincia di Latina: un morto e un ferito grave

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Violento incidente stradale avvenuto tra le province di Latina e di Frosinone che ha coinvolto due auto, che si sono scontrate frontalmente: ad avere la peggio un uomo di 66 anni, morto in seguito allo schianto. Gravemente ferito l’altro conducente, un 35enne ricoverato in codice rosso.

L’incidente stradale in provincia di Latina

Nella mattinata di oggi – domenica 13 ottobre 2024 – un incidente è avvenuto sulla strada Provinciale che collega il comune di Santi Cosma e Damiano alla Valle dei Santi, in località Cerri, tra la provincia di Latina e quella Frosinone, nel Lazio.

Coinvolte nello scontro due vetture, una Fiat Grande Punto con alla guida un uomo di 66 anni di Coreno Ausonio (comune della provincia di Frosinone), e una Chevrolet Captiva, un Suv condotto da un 35enne residente a Roma.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona tra la provincia di Latina e quella di Frosinone nella quale un uomo di 66 anni è morto in un incidente stradale

Lo schianto, avvenuto frontalmente tra le due vetture che procedevano su via Ausente, sarebbe stato molto violento. Ancora da definire con precisione la dinamica.

Morto un uomo di 66 anni

In seguito alle segnalazioni, sul luogo dell’incidente sono quindi accorsi i Carabinieri di Ausonia e il Norm (Nucleo operativo radiomobile) della compagnia di Pontecorvo, il personale medico accorso con i mezzi dell’Ares 118 di Formia e i vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte.

Gli operatori sanitari giunti sul luogo del sinistro non hanno purtroppo potuto far nulla per l’uomo alla guida della Fiat, il 66enne Luigi Parente (come riporta il Messaggero), vedovo residente a Coreno Ausonio.

È andata invece diversamente per il secondo automobilista coinvolto nell’incidente: dopo aver ricevuto le prime cure, il 35enne è stato trasportato in ospedale a Formia (provincia di Latina) dove sarebbe ora ricoverato in codice rosso.

Gli incidenti del fine settimana nel Lazio

E mentre i Carabinieri accorsi hanno effettuato i rilievi necessari alla ricostruzione dell’incidente che è costato la vita al 66enne, si aggiorna la lista dei decessi sulle strade del Lazio in questo fine settimana.

Nella giornata di sabato 12 ottobre, difatti, un giovane di 15 anni è morto a Guidonia (Roma) dopo essere stato investito da una vettura guidata da un uomo di 71 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Diversi altri incidenti, con numerosi feriti ma fortunatamente senza altri decessi, sono avvenuto tra Valmontone, la provincia di Latina e quella di Frosinone, con un bilancio parziale di 2 morti e ben 16 feriti.