Incidente stradale con la moto a Grosseto, ex carabiniere chiama i soccorsi ma viene poi trovato morto

Incidente stradale mortale a Grosseto. Un ex carabiniere di 47 anni è morto dopo essere uscito di strada con la moto. L’uomo era riuscito a fare una videochiamata per chiedere aiuto, ma invano: quando i soccorritori lo hanno trovato in campo per lui non c’era più nulla da fare.

Incidente con la moto a Grosseto

L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 2 giugno, nei pressi di Grosseto. Secondo quanto riporta Il Tirreno, un uomo di 47 anni è rimasto vittima di un incidente con la moto lungo la strada che porta a Marina di Grosseto, nella zona dell’aeroporto.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era partito da Castiglione della Pescaia e stava viaggiando in direzione Grosseto quando avrebbe perso il controllo della moto, finendo in un campo.

La vittima è un ex carabiniere

La vittima è un uomo di 47 anni originario di Taranto. Era dipendente civile del Ministero della Difesa, in servizio al Comando provinciale dei carabinieri.

Ex militare, era stato carabiniere fino al 2019, in servizio a bordo della motovedetta dell’Arma a Castiglione della Pescaia. Lascia un figlio adolescente.

Chiama i soccorsi, viene trovato morto

Secondo quanto emerso, dopo l’incidente l’uomo era riuscito a lanciare l’allarme, con una videochiamata agli amici. Il 47enne aveva provato a spiegare l’accaduto, ma senza riuscire a fornire i dettagli necessari per trovarlo.

Sono quindi partite le ricerche nella zona, vigili del fuoco, polizia, carabinieri e 118 lo hanno cercato per ore. Alla fine verso mezzogiorno lo hanno trovato in mezzo ad un campo di grano non visibile dalla strada dove aveva avuto l’incidente. Ad avvistarlo l’elicottero dei vigili del fuoco.

Quando i soccorritori lo hanno raggiunto però, per l’uomo ormai non c’era più nulla da fare.