Incidente stradale a La Spezia, morto nello scontro con un tir sul raccordo dell'autostrada A15: era in moto

Nel violento incidente stradale, avvenuto tra una motocicletta e un mezzo pesante sul raccordo A15 tra La Spezia e Santo Stefano Magra, un uomo di 38 anni è morto. Ancora da delineare la dinamica dello scontro, avvenuto a poche centinaia di metri dal casello autostradale.

L’incidente stradale vicino La Spezia

Si è verificato nel primo pomeriggio di oggi – mercoledì 31 luglio 2024 – intorno alle ore 14:30, un violento incidente stradale sul raccordo A15, tra La Spezia e Santo Stefano Magra, in direzione Santo Stefano, tra la Liguria e la provincia di Massa e Carrara.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, l’incidente avrebbe coinvolto una motocicletta e un mezzo pesante, che si sarebbero scontrate con un urto laterale.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’area nei pressi di La Spezia dove è avvenuto un incidente stradale che ha causato la morte di un uomo di 38 anni

Lo schianto è avvenuto a poche centinaia di metri dal casello di La Spezia, causando la morte del centauro e la conseguente chiusura del tratto autostradale, per consentire ai soccorsi di operare.

L’arrivo dei soccorsi

In seguito all’incidente, sul posto sono accorsi il personale medico, con numerose ambulanze, e una pattuglia della Polizia Stradale.

Gli operatori sanitari giunti sul luogo dello schianto non hanno però potuto fare nulla per il motociclista, morto probabilmente sul colpo. Il suo decesso è stato dichiarato sul posto.

Lo scontro sarebbe quindi avvenuto a poca distanza dal casello, ma la dinamica esatta è ancora tutta da chiarire. Al momento, si pensa che il motociclista avrebbe urtato lateralmente il mezzo pesante, finendo per perdere il controllo della moto e per schiantarsi rovinosamente a terra. Per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione, il tratto autostradale compreso tra l’area di servizio Melara Est e Barriera di La Spezia è stato chiuso.

L’uomo morto nell’incidente

Secondo quanto riportato da Il Tirreno, il motociclista morto nell’incidente sarebbe Davide Cirigliano, 38 anni, di Podenzana, comune della provincia di Massa-Carrara, nella Val di Magra. Lavorava come dipendente in un’azienda rivenditrice di pneumatici di Santo Stefano di Magra, in provincia di La Spezia.

Una volta che la notizia è arrivata ad amici e familiari dell’uomo, in molti hanno deciso di affidare ai social il loro ultimo saluto o un messaggio di cordoglio per il 38enne.