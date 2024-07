Incidente stradale a Bardolino in provincia di Verona: scontro tra un'auto e un camper, tre feriti gravi

Grave incidente stradale in provincia di Verona. Il 27 luglio, alle 15, un violento scontro tra un’auto, un’Audi A4 e un camper ha provocato sette feriti in via Santa Cristina, nel comune di Bardolino. Tra questi, tre sono in gravi condizioni e sono stati trasportati all’ospedale di Borgo Trento.

Incidente a Bardolino, tre feriti gravi

Come riportato dall’Arena, gli altri quattro feriti sono stati divisi tra gli ospedali di Negrar e Peschiera del Garda.

L’autista del camper è rimasto intrappolato tra le lamiere, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo.

Fonte foto: tuttocitta.it

L’incidente è avvenuto in via Santa Cristina a Bardolino (Verona)

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente gli operatori del Suem 118, arrivati con cinque ambulanze e un elicottero. Presenti anche la polizia stradale e i carabinieri, che stanno investigando sulle cause dell’incidente.

I soccorsi dopo lo scontro tra auto e camper

L’incidente ha comportato la chiusura della Gardesana per due ore, causando notevoli disagi al traffico, in particolare tra Bardolino e Cisano.

Le operazioni di soccorso, iniziate subito dopo l’impatto, sono proseguite fino alle 17, quando la strada è stata parzialmente riaperta con un senso unico alternato. Dei sei feriti, quattro viaggiavano sull’Audi, mentre gli altri due erano a bordo del camper.

L’intervento dell’elisoccorso

Per il soccorso sono state mobilitate due ambulanze, un’auto medica e l’elicottero di Verona Emergenza. Tre dei feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, mentre gli altri tre in codice giallo.

Cinque vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino sono giunti sul posto con un’autopompa, utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche per estrarre l’autista del camper.

Successivamente, i pompieri hanno messo in sicurezza i veicoli, prestando particolare attenzione al camper, che trasportava due bombole di Gpl e aveva sul tetto due pannelli fotovoltaici.

Le indagini continuano per chiarire la dinamica dello scontro.

L’incidente di Bardolino è avvenuto poco dopo una tragedia della strada a Pescantina, sempre in provincia di Verona, dove due persone sono morte in seguito a un violento scontro.