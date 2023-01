Incidente San Donà di Piave, tragico schianto contro il guard rail: morti due ventenni, altri tre feriti

Altro tragico incidente stradale. Domenica 9 gennaio 2023, poco dopo le 21, due giovani del Sandonatese, un ragazzo e una ragazza di 23 e 21 anni a bordo di una Seat Ibiza, hanno perso la vita a causa di terribile schianto avvenuto a poca distanza dal ponte della Vittoria, a San Donà di Piave. Sull’auto presenti anche altri tre ragazzi che sono rimasti feriti.

L’incidente e la difficile ricognizione

Precisamente, la strada in cui si è consumato il dramma è via Lungo Piave Superiore che è rimasta a lungo bloccata per i rilievi, i soccorsi e la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di San Donà di Piave, al lavoro con i vigili del fuoco.

La ricognizione, come riferito da Venezia Today, è stata resa ancora più difficoltosa dal maltempo e dalla pioggia battente che ha cominciato a cadere nel pomeriggio e la cui intensità è aumentata verso sera.

Fonte foto: ANSA

All’origine dell’incidente ci sarebbe il maltempo

All’origine della fuoriuscita di strada del mezzo su cui viaggiavano le giovani vittime ci sarebbe proprio il maltempo. Chi era al volante dell’auto avrebbe perso il controllo, andando a sbattere con violenza contro il guard rail della carreggiata, una di quelle oggetto delle manutenzioni alle alberature che stavano per partire in questi giorni per evitare disagi agli automobilisti.

La sbandata e l’impatto violento

Secondo le prime ricostruzioni, sulla vettura, al momento dello schianto, c’erano 5 persone. Oltre alle due vittime, c’erano infatti altri tre ragazzi che sono rimasti feriti. I due che hanno perso la vita si trovavano sui sedili posteriori dell’automobile.

La Seat Ibiza su cui viaggiavano proveniva da via Unità d’Italia e, probabilmente, per l’asfalto reso impraticabile dalla pioggia, avrebbe perso aderenza con il terreno sbandando per poi finire la sua corsa contro il guard rail, andandosi ad incastrare con la parte posteriore sotto il troncone.