Incidente per il giocatore del Livorno Anwar Megbli: scontro auto-scooter, 18enne in condizioni disperate

Tutta Livorno è col fiato sospeso per Anwar Megbli, 18enne talento delle giovanili del club toscano, che nella mattina di domenica 4 giugno 2023 è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Castagneto Carducci. Ma per il giovane le condizioni sarebbero disperate e sarebbe già partito l’iter per verificarne la morte cerebrale.

L’incidente a Castagneto Carducci

L’incidente, secondo quanto si apprende, è avvenuto nella notte tra sabato 3 e domenica 4 giugno 2023 a Castagneto Carducci, nel Livornese. Anwar Megbli, nato a Livorno ma di origini marocchine, si trovava in sella a uno scooter con un amico quando è stato tamponato violentemente da un’auto.

Alla guida della vettura, una Ford, un uomo poi risultato positivo all’alcol test. Megbli, caduto dal mezzo, avrebbe battuto con violenza la testa sull’asfalto e le sue condizioni sono subito apparse drammatiche. L’amico, invece, ha riportato gravi traumi ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Livorno.

In condizione disperate

Tutta l’apprensione e l’attenzione è però rivolta all’ospedale Cisanello di Pisa, dove si trova ricoverato Megbli. Il 18enne, infatti, versa in condizioni drammatiche, appeso a un filo tra la vita e la morte.

Ma le speranze, purtroppo, sarebbero ridotte al lumicino tanto che i medici avrebbero già avviati l’iter per verificarne la morte cerebrale.

Chi è Anwar Megbli: il ricordo del Livorno

Nato a Livorno nel 2005 e cresciuto nel Castiglioncello, Anwar Megbli è noto a tutti nel panorama calcistico livornese come il ragazzo “dal sinistro d’oro”. Talentuoso e già nel giro della formazione maggiore dei toscani, il 18enne ha anche collezionato diverse convocazioni in prima squadra.

A ricordarlo, nella speranza di poterlo riabbracciare, è stato Marco Braccini, direttore sportivo della società amaranto: “Lo presi dal Cecina per portarlo alla Pro Livorno Sorgenti. Pochi giorni fa mi aveva chiamato per dirmi se poteva avere la maglia numero 30, quella che gli era stata data quanto era in panchina col Livorno”.

“Quando Igor Protti mi ha telefonato per dirmi che cosa era successo è stato un colpo al cuore. Ero in auto. Ho dovuto accostare. Non ce la facevo” il racconto di Braccini. Attaccante esterno e, all’occorrenza trequartista, Megbli si è fatto notare per la sua forza tecnica e per il suo sinistro al bacio.