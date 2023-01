Incidente Orvieto, minibus si ribalta sull'A1: un morto e 4 feriti, autostrada bloccata e lunghe code

Un incidente avvenuto sul pomeriggio sull’A1, poco prima dello svincolo per Orvieto, ha provocato un morto, quattro feriti e lunghe code a seguito della chiusura del tratto di autostrada. La vittima è un 50enne originario di Caserta, in viaggio insieme ad altri cinque passeggeri su un minibus che si è ribaltato sulla corsia di sorpasso per cause ancora in fase di accertamento. Lo riporta Ansa.

L’incidente

L’incidente si è verificato intorno alle 17 al chilometro 455 nord dell’Autostrada del Sole, in provincia di Terni, a circa 5 chilometri dello svincolo di Orvieto, dopo il casello di Attigliano.

Secondo le prime informazioni, il minibus con a bordo sei persone diretto verso Firenze si sarebbe ribaltato in maniera autonoma, ma sono ancora da verificare i motivi dello schianto.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco di Orvieto e i sanitari del 118, oltre al personale di Autostrade per l’Italia.

Lunghe code

Il traffico su segmento dell’A1 coinvolto nell’incidente è stato bloccato, con conseguenti disagi sulla viabilità e oltre 5 chilometri di code.

Il gestore autostradale informa gli automobilisti in viaggio sul tratto interessato che “tra le uscite di Orte e Orvieto verso Firenze, è stata disposta la chiusura del tratto. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 5 km di coda in aumento. Chi viaggia verso Firenze deve uscire ad Orte, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada ad Orvieto. Oppure per le lunghe percorrenze e a uscire ad Orte seguire le indicazioni per la superstrada E45 in direzione di Perugia, percorrere il raccordo Siena-Bettole e rientrare in autostrada a Valdichiana”.

Notizia in aggiornamento…