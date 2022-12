Incidente mortale sulla A1 vicino Firenze: camion contro auto, un morto e due feriti. Traffico in tilt

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Ancora sangue sulle strade e in particolare sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Dopo i tamponamenti a catena di questa mattina nei pressi di Cassino, nel pomeriggio si è verificato un altro incidente mortale, questa volta nel tratto toscano dell’autostrada del Sole.

Incidente sulla A1 tra Barberino e Calenzano

Come riporta Ansa, l’incidente si verificato attorno alle 15.30 di oggi, martedì 6 dicembre, sull’A1, tra i caselli di Barberino di Mugello e Calenzano, in provincia di Firenze.

Lo schianto è avvenuto sulla carreggiata in direzione Roma, al chilometro 278: due i veicoli coinvolti, un’auto e un mezzo pesante.

L’incidente tra i caselli di Barberino di Mugello e Calenzano

Schianto sulla A1, un morto e due feriti

Tragico il bilancio dell’incidente: un morto e due feriti. Secondo quanto riporta La Nazione, la vittima sarebbe una donna di 60 anni di nazionalità russa che viaggiava a bordo dell’auto.

I due figli della donna che viaggiavano con lei sono rimasti feriti ma secondo quanto appreso non sarebbero in pericolo di vita: sono stati portati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Traffico in tilt

L’incidente ha mandato in tilt il traffico sull’autostrada del Sole. Il tratto compreso tra Barberino del Mugello e Calenzano in direzione Firenze è stato chiuso al traffico per permettere i soccorsi ed i rilievi e poi riaperto dopo circa un’ora, attorno alle 16.30.

Si registrano oltre 10 chilometri di coda nella carreggiata verso Roma e traffico fortemente rallentato nella direzione contraria, verso Bologna, per oltre 7 chilometri.

Secondo incidente mortale sulla A1

Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto nel giro di poche ore sull’autostrada A1. In mattinata si è verificato un tamponamento a catena tra i caselli di Pontecorvo e Cassino, in provincia di Frosinone, in direzione Sud.

Nello scontro è morto un militare dell’Esercito di 51 anni, originario della provincia di Verona, che con la sua auto è finito contro un tir.