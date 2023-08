Incidente mortale sull'autostrada A1, tra Rioveggio e Sasso Marconi: coinvolti mezzo pesante e un'autovettura

Drammatico incidente mortale sull’autostrada A1, tra Rioveggio e Sasso Marconi in direzione Bologna. Il sinistro – avvenuto intorno alle 3 di mattina di sabato 5 agosto all’interno della galleria “Allocco” all’altezza del chilometro 214 – ha visto coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura.

Incidente in autostrada: un morto

Nello scontro, spiega Autostrade per l’Italia in una nota, una persona ha perso la vita.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 4/o Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa.

Code chilometriche verso Bologna

L’incidente ha determinato 7 chilometri di coda, con ripercussioni di 4 chilometri, sempre di coda, sulla A1 Direttissima.

Autostrade ha consigliato agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Bologna o Milano di immettersi in A11 verso Pisa, quindi in A12 verso La Spezia e infine in A15 verso Parma dove rientrare in A1 verso Bologna o Milano.

Sul luogo del drammatico incidente, infatti, si è circolato per ore su una sola corsia. La situazione si è risolta verso le 8.27 di sabato 5 agosto, quando la circolazione è tornata su due corsie, con code in diminuzione, sempre verso Bologna.

Fonte foto: Tuttocittà.it Tragico incidente sull’A1

Bollino nero sulle strade italiane: al via l’esodo per le vacanze

Sin dall’alba di sabato 5 agosto, secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, è partito l’esodo dei vacanzieri.

La stima è che in questo sabato da bollino nero, l’unico in tutta l’estate, quasi venti milioni di automobilisti percorreranno le autostrade italiane per raggiungere le località di villeggiatura. Molte le code già segnalate in tutta la penisola.

Su gran parte della rete autostradale il traffico è intenso o procede con code a tratti. Le direttrici più’ trafficate sono la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto, in direzione Sud.

L’iniziativa

Prosegue la collaborazione tra Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato per sensibilizzare i viaggiatori sulla sicurezza stradale e promuovere comportamenti corretti alla guida.

A partire da sabato 5 agosto, e durante altri due weekend del mese (12-26 agosto), nelle principali aree di servizio delle rete autostradale, i poliziotti della Polizia Stradale forniranno consigli sulla guida sicura e informazioni utili sulle condizioni di viabilità in tempo reale.

Il personale di Aspi e Anpas offriranno agli utenti in transito servizi di caring, anche grazie alla presenza di un’ambulanza con volontari a bordo.