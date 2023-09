Incidente mortale sull'Appia a Forchia vicino Benevento: tre auto coinvolte, un morto e sette feriti

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Ancora sangue nel weekend sulle strade italiane. Una persona è morta e altre sette sono rimaste ferite in un grave incidente avvenuto lungo la statale Appia nel Beneventano. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto.

Scontro fra tre auto a Forchia

L’incidente si è verificato all’alba di oggi, domenica 10 settembre 2023, lungo la statale Appia, appena fuori dal centro abitato di Forchia, in provincia di Benevento.

Secondo quanto riporta Ansa, per cause in corso di accertamento c’è stato uno scontro che ha coinvolto tre auto: una Ford Focus, una Ford CMax e una Citroen Picasso.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente sulla statale Appia a Forchia, in provincia di Benevento

Morto un 51enne

Nello scontro ha perso la vita un uomo di 51 anni, originario di Brusciano (Napoli) ma residente ad Arpaia (Benevento), che viaggiava come passeggero sulla Citroen.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far nulla per il 51enne.

Sette feriti

Sono sette complessivamente le persone rimaste ferite nell’incidente. Sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza negli ospedali San Pio e Fatebenefratelli di Benevento e all’Arienzo di Caserta.

Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

420 morti sulle strade nei weekend dell’estate 2023

Nelle stesse ore a Cagliari si è verificato un altro grave incidente in cui hanno perso la vita quattro ragazzi tra i 18 e 20 anni.

Stando a quanto emerso dai dati dell’Osservatorio Asaps, solo nei fine settimana tra i primi di giugno e i primi di settembre i morti sulle strade italiane sono stati ben 420, di cui molti giovanissimi. Tra le vittime ci sono anche una bimba di 4 anni e un bambino di 7 anni.