Incidente mortale in parapendio sul Monte Rosa: le 2 vittime si erano lanciate da 4mila metri, subito cadute

Sono due le vittime di un incidente mortale avvenuto sul versante svizzero del massiccio del Monte Rosa. Due persone, che si trovavano sulla cima del Breithorn per effettuare un volo con un parapendio biposto, sono precipitate nel vuoto per diverse centinaia di metri poco dopo il decollo.

L’incidente mortale in parapendio sul Monte Rosa

Nel pomeriggio di ieri – mercoledì 21 agosto 2024 – intorno alle ore 15, un incidente si è verificato sulla cima del Breithorn, a 4.165 metri di altezza, sul versante svizzero del massiccio del Monte Rosa.

Secondo quanto fin qui comunicato dalla Polizia del Canton Vallese, due persone sono morte in seguito a un incidente in parapendio, avvenuto poco dopo il decollo.

Fonte foto: ANSA Elicotteri della Air Zermatt utilizzati in seguito all’incidente mortale nel quale hanno perso la vita due persone dopo essersi lanciate con un parapendio biposto

I due parapendisti si trovavano difatti sulla vetta del Breithorn per effettuare un volo con un parapendio biposto, ma avrebbero riscontrato difficoltà in fase di decollo, finendo per precipitate nel vuoto per centinaia di metri, lungo la parete Nord della montagna, nel versante svizzero.

L’allarme e i soccorsi

A lanciare l’allarme sarebbero state le diverse persone presenti sul posto al momento dell’incidente, che hanno prontamente allertato l’Organisation cantonale valaisanne des secours.

L’intervento di soccorso è stato quindi effettuato da Air Zermatt, società che si occupa di recuperi di emergenza nell’area, grazie alla sua flotta di elicotteri e ai suoi circa 75 dipendenti tra piloti, paramedici, paramedici di trasporto, assistenti di volo, meccanici, responsabili di missione e altre figure professionali.

Gli elicotteri di Air Zermatt sono riusciti a individuare e recuperare i corpi delle due persone precipitate, che non sono però ancora state identificate. La Polizia cantonale e la magistratura svizzera hanno aperto un’inchiesta congiunta sull’accaduto, nel tentativo di ricostruire le cause che hanno portato all’incidente mortale.

Un secondo incidente in montagna

Sempre nella stessa giornata, ma in territorio francese, si è verificato un altro incidente, con due alpinisti spagnoli, due giovani di 26 e 27 anni, deceduti dopo essere precipitato per oltre 300 metri in seguito al cedimento di un ancoraggio.

I due, che facevano parte di una cordata di tre persone, erano intenti a discendere dalla vetta del Mont Blanc du Tacul, a 4.248 metri, tra l’Aiguille du Midi e il Mont Maudit.

È stato il terzo elemento della cordata a lanciare l’allarme, ma solo una volta raggiunto un altro gruppo di alpinisti, essendo sprovvisto di telefono. I corpi delle due vittime sono stati poi recuperati in elicottero.